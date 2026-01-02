logo_ukra

Росія планує теракт із «українським слідом», щоб зірвати мирні переговори — попередження розвідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія планує теракт із «українським слідом», щоб зірвати мирні переговори — попередження розвідки

Ціллю можуть стати храми або символічні об’єкти, а провину спробують перекласти на Україну.

2 січня 2026, 20:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

Кремль готує масштабну збройну провокацію з великою кількістю людських жертв. Про це повідомляє ЦВО "Центр Вивчення Окупації" з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Росія планує теракт із «українським слідом», щоб зірвати мирні переговори — попередження розвідки

Кремль готує криваву провокацію на Різдво: можуть бути масові жертви

За інформацією розвідки, йдеться про спеціальну операцію, метою якої є зрив можливих мирних переговорів за посередництва США. Росія планує створити резонансну трагедію, яку згодом використає як інструмент політичного та інформаційного тиску.

Ймовірний час реалізації провокації — напередодні або безпосередньо під час Різдва за юліанським календарем, 7 січня. Саме дата має стати ключовим елементом — емоційним і символічним.

За оцінками аналітиків, об’єктом атаки може стати релігійна споруда (зокрема храм) або інший об’єкт із високою символічною цінністю. Провокація може відбутися як на території Росії, так і на тимчасово окупованих українських землях.

Окрему увагу розвідка звертає на механізм фальсифікації доказів. Для створення "українського сліду" російські спецслужби планують підкинути уламки безпілотників західного виробництва, доставлені з лінії фронту. Надалі це буде використано в інформаційній кампанії для звинувачень України.

Подібний сценарій Росія вже відпрацьовувала. Так, 1 січня 2026 року окупаційна "влада" заявила про нібито український удар по кафе в селищі Хорли на тимчасово окупованій Херсонщині. За їхніми твердженнями, тоді загинули десятки людей — однак жодних незалежних підтверджень цієї версії надано не було.

Аналітики наголошують: подібні провокації є частиною системної стратегії Кремля — створювати криваві інциденти, щоб виправдати ескалацію та зірвати будь-які спроби дипломатичного врегулювання.

Читайте також в "Коментарях": Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через російську атаку.



