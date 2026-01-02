Россия планирует теракт с «украинским следом», чтобы сорвать мирные переговоры — предупреждение разведки

Кремль готовит масштабную вооруженную провокацию с большим количеством человеческих жертв. Об этом сообщает ЦПО "Центр Изучения Оккупации" со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Кремль готовит кровавую провокацию на Рождество: могут быть массовые жертвы

По информации разведки, речь идет о специальной операции , целью которой является срыв возможных мирных переговоров при посредничестве США. Россия планирует создать резонансную трагедию, используемую впоследствии в качестве инструмента политического и информационного давления.

Вероятное время реализации провокации – накануне или непосредственно во время Рождества по юлианскому календарю, 7 января . Именно дата должна стать ключевым элементом – эмоциональным и символическим.

По оценкам аналитиков, объектом атаки может стать религиозная постройка (в том числе храм) или другой объект с высокой символической ценностью. Провокация может пройти как на территории России, так и на временно оккупированных украинских землях.

Отдельное внимание разведка обращает на механизм подлога доказательств. Для создания украинского следа российские спецслужбы планируют подбросить обломки беспилотников западного производства , доставленные с линии фронта. В дальнейшем это будет использовано в информационной кампании по обвинению Украины.

Подобный сценарий Россия уже отрабатывала. Так, 1 января 2026 года оккупационные власти заявили о якобы украинском ударе по кафе в поселке Хорлы на временно оккупированной Херсонщине. По их утверждениям, тогда погибли десятки людей, однако никаких независимых подтверждений этой версии предоставлено не было.

Аналитики подчеркивают, что подобные провокации являются частью системной стратегии Кремля — создавать кровавые инциденты, чтобы оправдать эскалацию и сорвать любые попытки дипломатического урегулирования .

