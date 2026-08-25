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Росія планує нові удари: найбільша загроза для Києва, Дніпра та Чернігова

Росія може повторити тактику підступних ударів по ТРЦ у столиці: киян закликають негайно йти в укриття

25 серпня 2026, 18:21
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська можуть перенести тактику підступних повітряних ударів по цивільних торговельних комплексах на українську столицю. Аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що під серйозною загрозою опинилися великі розважальні зони, а також популярні гіпермаркети відомих мереж.

Росія планує нові удари: найбільша загроза для Києва, Дніпра та Чернігова

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ризик подібних атак суттєво зріс після нещодавнього інциденту на Дніпропетровщині, де загарбники цинічно поцілили у цивільний об'єкт.

"Після атаки на ТРЦ “Сонячна Галерея” у Кривому Розі, — застерігають фахівці, описуючи можливе перенесення ворожої активності, — противник може повторити таку тактику в Києві. Під загрозою великі ТРЦ та магазини мереж “METRO” і “Епіцентр”".

Військові нагадують, що під час попереднього обстрілу ворог діяв максимально підступно, використовуючи специфічний рельєф та тактику "подвійного удару" для збільшення кількості жертв серед мирного населення та служб порятунку.

"21 серпня два російські БпЛА атакували Кривий Ріг, — нагадують аналітики деталі попереднього воєнного злочину, — завдавши другий удар через пів години під час роботи рятувальників. Безпілотники рухалися на малих висотах, що ускладнювало їх виявлення".

З огляду на це, мешканців столиці та інших великих промислових центрів наполегливо просять суворо дотримуватися безпекових протоколів. Подібні тривожні сигнали та дані про підготовку аналогічних провокацій зараз фіксуються також стосовно Дніпра, Чернігова та низки інших регіонів.

"Киянам слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, — наголошується у заклику до громадян, — та негайно залишати торговельні зали для укриття. Після вибуху не наближайтеся до місця ураження — можливі повторні удари".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому саме росіяни почали гатити по ТРЦ України,яка їхня головна мета.



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