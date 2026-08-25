Росія планує нові удари: найбільша загроза для Києва, Дніпра та Чернігова

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська можуть перенести тактику підступних повітряних ударів по цивільних торговельних комплексах на українську столицю. Аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що під серйозною загрозою опинилися великі розважальні зони, а також популярні гіпермаркети відомих мереж.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Ризик подібних атак суттєво зріс після нещодавнього інциденту на Дніпропетровщині, де загарбники цинічно поцілили у цивільний об'єкт.
Військові нагадують, що під час попереднього обстрілу ворог діяв максимально підступно, використовуючи специфічний рельєф та тактику "подвійного удару" для збільшення кількості жертв серед мирного населення та служб порятунку.
З огляду на це, мешканців столиці та інших великих промислових центрів наполегливо просять суворо дотримуватися безпекових протоколів. Подібні тривожні сигнали та дані про підготовку аналогічних провокацій зараз фіксуються також стосовно Дніпра, Чернігова та низки інших регіонів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому саме росіяни почали гатити по ТРЦ України,яка їхня головна мета.