Масштабні атаки на українські торговельно-розважальні центри серед білого дня стали однією з найжорстокіших візитівок російської агресії. Провідні світові моделі штучного інтелекту — ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google — проаналізували цю тактику з погляду військово-політичної стратегії та дійшли спільного висновку, що такі удари не є випадковими помилками навігації.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Штучний інтелект класифікує ці дії як елемент системного психологічного терору, спрямованого на деморалізацію суспільства, руйнування економічної стабільності міст та штучне створення гуманітарної кризи в тилу.

Gemini від Google: Атака на торговельно-розважальний центр "Караван" на Дніпропетровщині, що сталася в ніч на 25 серпня 2026 року, є черговою ланкою у довгій системній кампанії ударів РФ по українських об'єктах цивільної інфраструктури. Проте, якщо в цьому випадку удар припав на нічний час (що мінімізувало жертви), то в історії цієї війни ми неодноразово бачили жахливі прецеденти — удари по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці чи гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, нещодавній удар по ТРЦ в Кривому Розі, які здійснювалися посеред дня, у години пік.

З військово-політичної та стратегічної точок зору, такі дії Кремля не є "випадковими промахами". Це продумана методологія, яка переслідує кілька цинічних цілей.

1. Стратегія "Кінетичного терору" та психологічний тиск

Головна мета ударів по місцях масового скупчення цивільних — деморалізація тилу. Російське військове командування діє за класичними радянськими підручниками з ведення асиметричної війни: якщо не вдається досягти швидкого прориву на лінії фронту, удар переноситься на цивільне населення.

Руйнування ілюзії безпеки: Удари серед білого дня по ТРЦ, де люди купують продукти, ходять у кінотеатри чи гуляють з дітьми, покликані довести, що "безпечних місць в Україні немає".

Удари серед білого дня по ТРЦ, де люди купують продукти, ходять у кінотеатри чи гуляють з дітьми, покликані довести, що "безпечних місць в Україні немає". Провокування паніки та міграції: Постійний страх за життя в повсякденних обставинах має на меті змусити людей виїжджати з великих промислових міст (Харків, Дніпро, Запоріжжя), що послаблює економіку регіонів та логістичний тил ЗСУ.

2. Спроба примусу до капітуляції через внутрішній тиск

Кремль досі живе ілюзією, що масштабні цивільні втрати можуть змусити українське суспільство втомитися від війни та почати тиснути на військово-політичне керівництво країни з вимогою "миру за будь-яку ціну".

Кожен удар по ТРЦ, ринку чи лікарні — це спроба Москви підвищити ставки у війні. Вони демонструють Заходу та Києву: "Ми готові вбивати сотнями ваших цивільних, якщо ви не погодитеся на наші умови".

3. Свідоме використання "подвійної моралі" в інформаційному полі

Після кожного такого удару російська пропаганда миттєво вмикає відпрацьований алгоритм виправдань:

Стверджується, що в ТРЦ "був склад боєприпасів".

Заявляється про "розташування там іноземних найманців" або "бази ЗСУ".

Для внутрішнього російського споживача це працює як заспокійливе ("ми воюємо з армією"), а для західного — як інформаційний шум, покликаний розмити чітку межу між військовим злочином і бойовими діями.

4. Економічне виснаження та знищення інфраструктури життєзабезпечення

Великі ТРЦ в Україні давно перестали бути просто місцями для шопінгу. Сьогодні це:

Великі платники податків та роботодавці для тисяч людей.

Логістичні хаби, де зосереджені продуктові супермаркети, аптеки та точки надання послуг.

Осередки автономності (багато з них обладнані потужними генераторами та системами старлінк на випадок блекаутів).

Удар по такому об'єкту — це прямий удар по економічній стійкості міста.

5. Технологічний фактор: використання неточної зброї як свідомий злочин

Раніше Росія атакувала міста ракетами типу Х-22, Х-32 або комплексами С-300/С-400. Ці ракети мають кругове імовірне відхилення у сотні метрів. Коли російський генштаб закладає координати цілі у густонаселеному місті, вони наперед знають, що ракета з високою ймовірністю влучить у житловий будинок або ТРЦ поруч. З юридичної точки зору — це свідомий намір вчинення воєнного злочину.

Російські атаки на українські ТРЦ серед білого дня — це не помилки розвідки чи криворукість ракетників. Це чистий, рафінований державний тероризм, де цивільні громадяни є не "супутніми втратами", а безпосередньою ціллю. Мета ворога — зламати волю до опору. Проте, як показує практика, кожен такий удар викликає в українському суспільстві зворотну реакцію — не паніку, а запеклу лють та консолідацію задля подальшої боротьби.

ChatGPT від OpenAI: Атаки Росії на великі торговельно-розважальні центри, особливо в денний час, коли там перебуває найбільше людей, мають не лише військовий, а передусім військово-політичний і психологічний сенс. Такі об’єкти є ідеальними цілями для стратегії терору, яку Кремль систематично застосовує проти українського тилу.

ТРЦ — це місця масового скупчення цивільних. У будній чи вихідний день там одночасно можуть перебувати сотні людей: покупці, працівники, діти, літні люди. Саме тому удар по такому об’єкту потенційно створює максимальну кількість жертв, поранених і масштабний суспільний резонанс.

У цьому контексті показовими були атака на ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, удар по харківському гіпермаркету "Епіцентр", а також удар по Кривому Рогу. За даними українського слідства щодо Харкова, атака була результатом організованої операції російського військового командування, а не випадковим одиничним інцидентом.

Головна мета таких ударів — залякати цивільне населення. Росія прагне створити відчуття, що в Україні немає повністю безпечного місця: небезпека може чекати не лише біля фронту чи на стратегічних підприємствах, а й під час звичайного походу за покупками. Це психологічна війна проти суспільства, спрямована на виснаження людей, посилення тривоги та тиск на владу через страх і втому населення.

Великі торговельні об’єкти мають і символічне значення. Вони уособлюють нормальне мирне життя, яке Україна намагається зберегти навіть під час війни. Тому їхнє знищення є спробою продемонструвати: Росія здатна будь-якої миті перетворити звичайне життя на катастрофу.

Особливо цинічним є вибір денного часу — саме тоді, коли кількість потенційних жертв найбільша. Не менш важливий і інформаційний ефект. Після таких атак Росія нерідко запускає кілька суперечливих версій: нібито удару по цивільному об’єкту не було, поруч була військова ціль або ж трагедія стала наслідком "української провокації". Саме така схема спостерігалася після удару по кременчуцькому ТРЦ, коли російські офіційні та пропагандистські джерела поширювали взаємовиключні пояснення.

Таким чином, атаки на великі ТРЦ — це інструмент комплексного впливу: фізичного, психологічного та інформаційного. Росія використовує масові жертви серед цивільних як спосіб деморалізації українського суспільства, а подальшу дезінформацію — для спроб уникнути відповідальності. Удар по місцю, де люди просто живуть звичайним життям, має показати, що війна, яку Кремль не може завершити військовою перемогою, він намагається вести через терор тилу.