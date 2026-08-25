Масштабные атаки на украинские торгово-развлекательные центры среди бела дня стали одной из самых жестоких визиток российской агрессии. Ведущие мировые модели искусственного интеллекта – ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google – проанализировали эту тактику с точки зрения военно-политической стратегии и пришли к общему выводу, что такие удары не являются случайными ошибками навигации.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Искусственный интеллект классифицирует эти действия как элемент системного психологического террора, направленного на деморализацию общества, разрушение экономической стабильности городов и искусственное создание гуманитарного кризиса в тылу.

Gemini от Google: Атака на торгово-развлекательный центр "Караван" на Днепропетровщине, произошедшая в ночь на 25 августа 2026 года, является очередным звеном в длинной системной кампании ударов РФ по украинским объектам гражданской инфраструктуры. Однако если в этом случае удар пришелся на ночное время (что минимизировало жертвы), то в истории этой войны мы неоднократно видели ужасные прецеденты — удары по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге или гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, недавний удар по ТРЦ в Кривом Роге, которые совершались посреди дня.

С военно-политической и стратегической точек зрения такие действия Кремля не являются "случайными промахами". Это продуманная методология, преследующая несколько циничных целей.

1. Стратегия "Кинетического террора" и психологическое давление

Главная цель ударов по местам массового скопления гражданских – деморализация тыла . Российское военное командование действует по классическим советским учебникам по ведению асимметричной войны: если не удается добиться быстрого прорыва на линии фронта, удар переносится на гражданское население.

Разрушение иллюзии безопасности: Удары среди бела дня по ТРЦ, где люди покупают продукты, ходят в кинотеатры или гуляют с детьми, призваны доказать, что "безопасных мест в Украине нет".

Удары среди бела дня по ТРЦ, где люди покупают продукты, ходят в кинотеатры или гуляют с детьми, призваны доказать, что "безопасных мест в Украине нет". Провоцирование паники и миграции: Постоянный страх за жизнь в повседневных обстоятельствах должен заставить людей выезжать из крупных промышленных городов (Харьков, Днепр, Запорожье), что ослабляет экономику регионов и логистический тыл ВСУ.

2. Попытка принуждения к капитуляции через внутреннее давление

Кремль до сих пор живет иллюзией, что масштабные гражданские потери могут заставить украинское общество устать от войны и начать давить на военно-политическое руководство страны с требованием "мира любой ценой".

Каждый удар по ТРЦ, рынку или больнице – это попытка Москвы повысить ставки в войне. Они демонстрируют Западу и Киеву: "Мы готовы убивать сотнями гражданских, если вы не согласитесь на наши условия" .

3. Сознательное использование "двойной морали" в информационном поле

После каждого такого удара российская пропаганда мгновенно включает отработанный алгоритм оправданий:

Утверждается, что в ТРЦ "был склад боеприпасов".

Заявляется о "расположении там иностранных наемников" или "базе ВСУ".

Для внутреннего российского потребителя это работает как успокаивающее ("мы сражаемся с армией"), а для западного — как информационный шум, призванный размыть четкую границу между военным преступлением и боевыми действиями.

4. Экономическое истощение и уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения

Большие ТРЦ в Украине давно перестали быть просто местами для шопинга. Сегодня это:

Большие налогоплательщики и работодатели для тысяч человек.

Логистические хабы, где сосредоточены продуктовые супермаркеты, аптеки и точки предоставления услуг.

Очаги автономности (многие оборудованы мощными генераторами и системами старлинк на случай блекаутов).

Удар по такому объекту – это прямой удар по экономической устойчивости города.

5. Технологический фактор: использование неточного оружия как сознательное преступление

Раньше Россия атаковала города ракетами типа Х-22, Х-32 или комплексами С-300/С-400. Эти ракеты имеют круговое вероятное отклонение в сотни метров. Когда российский генштаб закладывает координаты цели в густонаселенном городе, они заранее знают, что ракета с высокой вероятностью попадет в жилой дом или рядом ТРЦ. С юридической точки зрения это сознательное намерение совершения военного преступления.

Российские атаки на украинские ТРЦ среди бела дня — это не ошибка разведки или криворукость ракетчиков. Это чистый, рафинированный государственный терроризм , где гражданские люди являются не сопутствующими потерями, а непосредственной целью. Цель врага – сломать волю к сопротивлению. Однако, как показывает практика, каждый такой удар вызывает в украинском обществе ответную реакцию — не панику, а ожесточенную ярость и консолидацию для дальнейшей борьбы.

ChatGPT от OpenAI : Атаки России на крупные торгово-развлекательные центры, особенно в дневное время, когда там находится больше людей, имеют не только военный, а прежде всего военно-политический и психологический смысл. Такие объекты являются идеальными целями для стратегии террора, которую Кремль систематически применяет против украинского тыла.

ТРЦ – это места массового скопления гражданских. В будний или выходной день там одновременно могут находиться сотни людей: покупатели, работники, дети, пожилые люди. Именно поэтому удар по такому объекту потенциально создает максимальное количество жертв, раненых и масштабный общественный резонанс.

В этом контексте показательны были атака на ТРЦ "Амстор" в Кременчуге , удар по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" , а также удар по Кривому Рогу. По данным украинского следствия по Харькову, атака была результатом организованной операции российского военного командования, а не случайным единичным инцидентом.

Главная цель таких ударов – запугать гражданское население. Россия стремится создать ощущение, что в Украине нет абсолютно безопасного места: опасность может ожидать не только у фронта или на стратегических предприятиях, но и во время обычного похода за покупками. Это психологическая война против общества, направленная на истощение людей, усиление тревоги и давление на власть из-за страха и усталости населения.

Большие торговые объекты имеют и символическое значение. Они олицетворяют нормальную мирную жизнь, которую Украина пытается сохранить даже во время войны. Поэтому их уничтожение является попыткой продемонстрировать: Россия способна в любой момент превратить обычную жизнь в катастрофу.

Особенно циничен выбор дневного времени — именно тогда, когда количество потенциальных жертв наибольшее. Не менее важен и информационный эффект. После таких атак Россия нередко запускает несколько противоречивых версий: якобы удара по гражданскому объекту не было, рядом была военная цель или трагедия стала следствием "украинской провокации". Именно такая схема наблюдалась после удара по кременчугскому ТРЦ, когда российские официальные и пропагандистские источники распространяли взаимоисключающие пояснения.

Таким образом, атаки на большие ТРЦ – это инструмент комплексного воздействия: физического, психологического и информационного. Россия использует массовые жертвы среди гражданских как способ деморализации украинского общества, а дальнейшую дезинформацию для попыток избежать ответственности. Удар по месту, где люди просто живут обычной жизнью, должен показать, что война, которую Кремль не может завершить военной победой, он пытается вести через террор тыла.