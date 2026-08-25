Россия планирует новые удары: самая большая угроза для Киева, Днепра и Чернигова

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска могут перенести тактику опасных воздушных ударов по гражданским торговым комплексам на украинскую столицу. Аналитики и мониторинговые сообщества отмечают, что под серьезной угрозой оказались большие развлекательные зоны, а также популярные гипермаркеты известных сетей.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Риск подобных атак существенно вырос после недавнего инцидента на Днепропетровщине, где захватчики цинично попали в гражданский объект.
Военные напоминают, что при предварительном обстреле враг действовал максимально коварно, используя специфический рельеф и тактику "двойного удара" для увеличения количества жертв среди мирного населения и спасательных служб.
Учитывая это, жителей столицы и других крупных промышленных центров настойчиво просят строго соблюдать протоколы безопасности. Подобные тревожные сигналы и данные о подготовке аналогичных провокаций сейчас фиксируются также в отношении Днепра, Чернигова и других регионов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , почему именно россияне начали бить по ТРЦ Украины, какова их главная цель.