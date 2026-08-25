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Россия планирует новые удары: самая большая угроза для Киева, Днепра и Чернигова

Россия может повторить тактику коварных ударов по ТРЦ в столице: киевлян призывают немедленно идти в укрытие

25 августа 2026, 18:21
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска могут перенести тактику опасных воздушных ударов по гражданским торговым комплексам на украинскую столицу. Аналитики и мониторинговые сообщества отмечают, что под серьезной угрозой оказались большие развлекательные зоны, а также популярные гипермаркеты известных сетей.

Россия планирует новые удары: самая большая угроза для Киева, Днепра и Чернигова

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Риск подобных атак существенно вырос после недавнего инцидента на Днепропетровщине, где захватчики цинично попали в гражданский объект.

"После атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, — предостерегают специалисты, описывая возможный перенос вражеской активности, — противник может повторить такую тактику в Киеве. Под угрозой крупные ТРЦ и магазины сетей "METRO" и "Эпицентр"".

Военные напоминают, что при предварительном обстреле враг действовал максимально коварно, используя специфический рельеф и тактику "двойного удара" для увеличения количества жертв среди мирного населения и спасательных служб.

"21 августа два российских БпЛА атаковали Кривой Рог, — напоминают аналитики детали предварительного военного преступления, — нанеся второй удар через пол часа во время работы спасателей. Беспилотники двигались на малых высотах, что затрудняло их обнаружение".

Учитывая это, жителей столицы и других крупных промышленных центров настойчиво просят строго соблюдать протоколы безопасности. Подобные тревожные сигналы и данные о подготовке аналогичных провокаций сейчас фиксируются также в отношении Днепра, Чернигова и других регионов.

"Киевлянам следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги, — отмечается в призыве к гражданам, — и немедленно покидать торговые залы для укрытия. После взрыва не приближайтесь к месту поражения – возможны повторные удары".

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему именно россияне начали бить по ТРЦ Украины, какова их главная цель.



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