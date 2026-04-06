Росія пішла у новий наступ: на Заході розповіли, що невдовзі дасть ворогу перевагу

Із настанням весни Росія активізувала наступальні дії на фронті в Україні, намагаючись скористатися сезонними змінами та повернути втрачену взимку ініціативу. Про це повідомляє The New York Times.

Російські війська.

Аналітики зазначають, що ключовим фактором стає поява зелені – листя та рослинність ускладнюють роботу дронів, які раніше дозволяли ефективно відстежувати пересування військ. Це дає змогу противнику краще маскуватися під час наступу.

Сучасна війна дедалі більше відходить від масштабних бронетанкових атак: нині основний акцент робиться на діях невеликих піхотних груп, які рухаються пішки, щоб уникнути виявлення. Бойові дії зосереджені переважно на сході та півдні, де військові використовують лісосмуги як природне укриття.

За словами українських військових, зелень одночасно ускладнює завдання обом сторонам. Вона знижує видимість і допомагає приховати позиції, але водночас створює нові ризики через складність виявлення противника.

Втім, деякі командири вважають, що саме Росія може отримати більшу вигоду від цих умов через чисельну перевагу в піхоті. Це дозволяє окупантам активніше маневрувати та зменшувати втрати.

Особливо відчутним вплив рослинності є на півдні, зокрема вздовж Дніпро. Після знищення Каховська ГЕС у 2023 році висохлі території водосховища швидко заросли густою рослинністю. Це створює додаткові можливості для прихованого накопичення сил і маневрів противника.

Експерти підкреслюють: весна не лише змінює ландшафт, а й трансформує саму тактику війни, роблячи її ще більш залежною від природних умов і технологій.

