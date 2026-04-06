logo

BTC/USD

69385

ETH/USD

2144.61

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия пошла в новое наступление: на Западе рассказали, что вскоре даст врагу преимущество
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пошла в новое наступление: на Западе рассказали, что вскоре даст врагу преимущество

Листья и лесополосы меняют правила боя: дроны теряют контроль, пехота выходит на первый план

6 апреля 2026, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С наступлением весны Россия активизировала наступательные действия на фронте в Украине, пытаясь воспользоваться сезонными переменами и вернуть утраченную инициативу зимой. Об этом сообщает The New York Times.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что ключевым фактором становится появление зелени – листья и растительность усложняют работу дронов, ранее позволявших эффективно отслеживать передвижение войск. Это позволяет противнику лучше маскироваться при наступлении.

Современная война все больше отходит от масштабных бронетанковых атак: сейчас основной акцент делается на действиях небольших пехотных групп, которые двигаются пешком, чтобы избежать обнаружения. Боевые действия сосредоточены преимущественно на востоке и юге, где военные используют лесополосы в качестве природного укрытия.

По словам украинских военных, зелень одновременно усложняет задачу обеим сторонам. Она снижает видимость и помогает скрыть позиции, но в то же время создает новые риски из-за сложности обнаружения противника.

Впрочем, некоторые командиры считают, что именно Россия может извлечь большую выгоду от этих условий из-за численного превосходства в пехоте. Это позволяет кафирам активнее маневрировать и уменьшать потери.

Особенно ощутимо влияние растительности на юге, в частности вдоль Днепра. После уничтожения Каховской ГЭС в 2023 году высохшие территории водохранилища быстро заросли густой растительностью. Это создает дополнительные возможности для скрытого накопления сил и маневров противника.

Эксперты подчеркивают: весна не только изменяет ландшафт, но и трансформирует саму тактику войны, делая ее еще более зависимой от природных условий и технологий.

Читайте на портале "Комментарии" — контратаки Вооруженных сил Украины на направлениях Гуляйполя и Александровки срывают планы российского наступления и заставляют командование РФ экстренно перебрасывать элитные подразделения. Об этом сообщает Институт изучения войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/04/06/world/europe/ukraine-russia-war-spring-foliage.html
Теги:

Новости

Все новости