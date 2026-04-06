Россия пошла в новое наступление: на Западе рассказали, что вскоре даст врагу преимущество

С наступлением весны Россия активизировала наступательные действия на фронте в Украине, пытаясь воспользоваться сезонными переменами и вернуть утраченную инициативу зимой. Об этом сообщает The New York Times.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором становится появление зелени – листья и растительность усложняют работу дронов, ранее позволявших эффективно отслеживать передвижение войск. Это позволяет противнику лучше маскироваться при наступлении.

Современная война все больше отходит от масштабных бронетанковых атак: сейчас основной акцент делается на действиях небольших пехотных групп, которые двигаются пешком, чтобы избежать обнаружения. Боевые действия сосредоточены преимущественно на востоке и юге, где военные используют лесополосы в качестве природного укрытия.

По словам украинских военных, зелень одновременно усложняет задачу обеим сторонам. Она снижает видимость и помогает скрыть позиции, но в то же время создает новые риски из-за сложности обнаружения противника.

Впрочем, некоторые командиры считают, что именно Россия может извлечь большую выгоду от этих условий из-за численного превосходства в пехоте. Это позволяет кафирам активнее маневрировать и уменьшать потери.

Особенно ощутимо влияние растительности на юге, в частности вдоль Днепра. После уничтожения Каховской ГЭС в 2023 году высохшие территории водохранилища быстро заросли густой растительностью. Это создает дополнительные возможности для скрытого накопления сил и маневров противника.

Эксперты подчеркивают: весна не только изменяет ландшафт, но и трансформирует саму тактику войны, делая ее еще более зависимой от природных условий и технологий.

