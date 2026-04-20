Росія пішла на штурми по всій лінії фронту: в США пояснили, що відбувається

Російські війська активізували штурмові дії вздовж лінії фронту, однак ці атаки не приносять відчутних результатів і навряд чи здатні змінити хід весняно-літньої кампанії 2026 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За даними американських аналітиків, протягом останніх двох діб армія РФ здійснила щонайменше чотири механізовані та моторизовані штурми на різних ділянках фронту. Зокрема, атаки фіксувалися на сході від Часів Яр, поблизу Святопетрівка, а також у районі Кучерів. Для наступу противник використовував бронетехніку, вантажівки та навіть мотоцикли.

Втім, як зазначають в ISW, жодна з цих атак не дала тактично значущого результату. Більшість штурмів фактично не змогли просунутися далі лінії зіткнення. Експерти припускають, що такі дії можуть мати розвідувальний характер – російські сили намагаються виявити слабкі місця української оборони перед потенційнішими наступами.

Окрім цього, подібна тактика може бути спрямована на розтягування українських сил уздовж фронту та створення ілюзії одночасного наступу на кількох напрямках. Зокрема, увага противника прикута до Донецької області та можливого просування у бік Слов'янськ.

Водночас аналітики підкреслюють: для досягнення реального оперативного ефекту Росії знадобляться значно більші ресурси та триваліші зусилля. Поки ж розпорошення сил лише послаблює ключові напрямки і не дозволяє досягти поставлених цілей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупанти різко змінили плани весняно-літнього наступу: на що тепер робить ставку РФ.



