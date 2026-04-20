Война с Россией Россия пошла на штурмы по всей линии фронта: в США объяснили, что происходит
Россия пошла на штурмы по всей линии фронта: в США объяснили, что происходит

Аналитики сомневаются в потенциале большого наступления РФ

20 апреля 2026, 07:18
Автор:
Кравцев Сергей

Российские войска активизировали штурмовые действия вдоль линии фронта, однако эти атаки не приносят ощутимых результатов и вряд ли способны изменить ход весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, за последние два дня армия РФ совершила по меньшей мере четыре механизированных и моторизованных штурма на разных участках фронта. В частности, атаки фиксировались к востоку от Часов Яр, вблизи Святопетровка, а также в районе Кучеров. Для наступления противник использовал бронетехнику, грузовик и даже мотоциклы.

Впрочем, как отмечают в ISW, ни одна из этих атак не принесла тактически значимого результата. Большинство штурмов фактически не смогли продвинуться дальше линии соприкосновения. Эксперты предполагают, что такие действия могут носить разведывательный характер – российские силы пытаются выявить слабые места украинской обороны перед более потенциальными наступлениями.

Кроме того, подобная тактика может быть направлена на растяжение украинских сил вдоль фронта и создание иллюзии одновременного наступления на нескольких направлениях. В частности, внимание противника приковано к Донецкой области и возможному продвижению в сторону Славянск.

В то же время, аналитики подчеркивают: для достижения реального оперативного эффекта России понадобятся значительно большие ресурсы и более длительные усилия. Пока же распыление сил лишь ослабляет ключевые направления и не позволяет добиться поставленных целей.

Читайте на портале "Комментарии" — оккупанты резко изменили планы весенне-летнего наступления: на что теперь делает ставку РФ.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-19-2026/
