Росія пішла на штурм одразу на кількох ділянках фронту: у США відповіли, чи вдалося зупинити ворога

За останню добу російська армія активізувала штурмові дії відразу на кількох ділянках фронту, однак досягти підтвердженого просування їй не вдалося. Українські військові не лише стримували атаки, а й проводили контратаки. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На півночі Харківської області російські підрозділи намагалися наступати у напрямку Великого Бурлука, проте зіткнулися із опором Сил оборони. Аналогічна ситуація спостерігалася на Куп'янському напрямі. Російські війська проводили обмежені штурми, але нових підтверджених успіхів не здобули.

Особливу увагу аналітики звернули на заяви російських військових блогерів про нібито захоплення Великої Шапківки. Як доказ вони розповсюджували відеозаписи, однак ISW припускає, що ці матеріали могли бути сфабриковані або створені з використанням штучного інтелекту.

Невдачею завершилися і спроби росіян просунутися у районі Борової. Більше того, українські сили перейшли до контратак на захід від населеного пункту – біля Шейківки, Рідкодуба та Нового, а також у напрямку Катеринівки. Деякі російські джерела змушені були визнати тактичні успіхи ЗСУ на цій ділянці.

На Донеччині російська армія продовжувала атаки під Слов'янськом, Покровськом та Новопавлівськом, проте підтвердженого просування не зафіксовано. Українські військові також контратакували на північ і на південь від Лимана. На Олександрівському напрямі російські підрозділи спробували атакувати, але одержали відсіч.

На Запорізькому напрямку окупанти штурмували у районі Гуляйполя без помітного результату. Водночас українські сили завдавали ударів по російській логістиці, зокрема з транспорту на маршрутах Ростов – Крим та Бердянськ – Токмак – Василівка.

На півночі Сумщини росіяни також намагалися просунутися. Російські блогери заявляли про вхід до Уланового та просування біля Потапівки та Садків, проте незалежних підтверджень цим повідомленням поки що немає.

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