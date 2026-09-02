Россия пошла на штурм сразу на нескольких участках фронта: в США ответили, удалось ли остановить врага

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Кравцев Сергей
За последние сутки российская армия активизировала штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта, однако добиться подтвержденного продвижения ей не удалось. Украинские военные не только сдерживали атаки, но и проводили контратаки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
На севере Харьковской области российские подразделения пытались наступать в направлении Большого Бурлука, однако столкнулись с сопротивлением Сил обороны. Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском направлении. Российские войска проводили ограниченные штурмы, но новых подтвержденных успехов не получили.
Особое внимание аналитики обратили на заявления российских военных блогеров о якобы захвате Великой Шапковки. В качестве доказательства они распространяли видеозаписи, однако ISW допускает, что эти материалы могли быть сфабрикованы или созданы с использованием искусственного интеллекта.
Неудачей завершились и попытки россиян продвинуться в районе Боровой. Более того, украинские силы перешли к контратакам западнее населенного пункта – возле Шейковки, Редкодуба и Нового, а также в направлении Екатериновки. Некоторые российские источники были вынуждены признать тактические успехи ВСУ на этом участке.
На Донетчине российская армия продолжала атаки под Славянском, Покровском и Новопавловском, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Украинские военные также контратаковали севернее и южнее Лимана. На Александровском направлении российские подразделения попытались атаковать, но получили отпор.
На Запорожском направлении оккупанты штурмовали в районе Гуляйполя без заметного результата. Одновременно украинские силы наносили удары по российской логистике, в частности по транспорту на маршрутах Ростов – Крым и Бердянск – Токмак – Васильевка.
На севере Сумщины россияне также пытались продвинуться. Российские блогеры заявляли о входе в Уланово и продвижении возле Потаповки и Садков, однако независимых подтверждений этим сообщениям пока нет.
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