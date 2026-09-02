Россия пошла на штурм сразу на нескольких участках фронта: в США ответили, удалось ли остановить врага

За последние сутки российская армия активизировала штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта, однако добиться подтвержденного продвижения ей не удалось. Украинские военные не только сдерживали атаки, но и проводили контратаки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

На севере Харьковской области российские подразделения пытались наступать в направлении Большого Бурлука, однако столкнулись с сопротивлением Сил обороны. Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском направлении. Российские войска проводили ограниченные штурмы, но новых подтвержденных успехов не получили.

Особое внимание аналитики обратили на заявления российских военных блогеров о якобы захвате Великой Шапковки. В качестве доказательства они распространяли видеозаписи, однако ISW допускает, что эти материалы могли быть сфабрикованы или созданы с использованием искусственного интеллекта.

Неудачей завершились и попытки россиян продвинуться в районе Боровой. Более того, украинские силы перешли к контратакам западнее населенного пункта – возле Шейковки, Редкодуба и Нового, а также в направлении Екатериновки. Некоторые российские источники были вынуждены признать тактические успехи ВСУ на этом участке.

На Донетчине российская армия продолжала атаки под Славянском, Покровском и Новопавловском, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Украинские военные также контратаковали севернее и южнее Лимана. На Александровском направлении российские подразделения попытались атаковать, но получили отпор.

На Запорожском направлении оккупанты штурмовали в районе Гуляйполя без заметного результата. Одновременно украинские силы наносили удары по российской логистике, в частности по транспорту на маршрутах Ростов – Крым и Бердянск – Токмак – Васильевка.

На севере Сумщины россияне также пытались продвинуться. Российские блогеры заявляли о входе в Уланово и продвижении возле Потаповки и Садков, однако независимых подтверждений этим сообщениям пока нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — за всю войну такого не было: на Западе предупредили, что ждет Украину этой зимой.



