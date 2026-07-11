Росія пішла на небезпечну хитрість: як окупанти почали ховати паливо для армії

Російські війська почали застосовувати нову схему доставки палива на тимчасово окуповані території України, використовуючи для цього звичайні зерновози. Про нову тактику армії РФ повідомив Центр національного опору, зазначивши, що таким чином окупанти намагаються уникнути ударів українських безпілотників своїми логістичними маршрутами.

Російський зерновоз. Фото: з відкритих джерел

За даними ЦНС, замість спеціалізованих бензовозів російські військові почали перевозити пальне усередині пластикових резервуарів, встановлених у кузовах вантажівок, призначених для перевезення сільськогосподарської продукції. Щоб замаскувати небезпечний вантаж, ємності зверху засипають зерном, після чого машини накривають стандартними тентами, створюючи видимість звичайного сільськогосподарського перевезення.

У Центрі національного спротиву наголошують, що така схема свідчить про серйозні логістичні проблеми російської армії. Спеціалізовані бензовози дедалі частіше стають цілями українських ударних дронів, тому окупанти намагаються змішувати військові перевезення із цивільним транспортом.

При цьому подібна практика значно підвищує ризики мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Використання цивільних вантажівок для перевезення палива перетворює їх на військові об'єкти, а транспортування легкозаймистих матеріалів у непристосованих умовах створює загрозу масштабних аварій та вибухів.

Українське підпілля та розвідка вже відстежують подібні маршрути. У ЦНС зазначають, що ефективність нової схеми стрімко знижується, оскільки інформація про переміщення замаскованих "зерновозів-бензовозів" оперативно передається українським силам оборони. На думку представників опору, такими діями російські військові знову демонструють готовність використовувати цивільну інфраструктуру і транспорт у власних військових цілях, наражаючи на небезпеку місцевих жителів.

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