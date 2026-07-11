Россия пошла на опасную хитрость: как оккупанты начали прятать топливо для армии

Российские войска начали применять новую схему доставки топлива на временно оккупированные территории Украины, используя для этого обычные зерновозы. О новой тактике армии РФ сообщил Центр национального сопротивления, отметив, что таким образом оккупанты пытаются избежать ударов украинских беспилотников по своим логистическим маршрутам.

Российский зерновоз. Фото: из открытых источников

По данным ЦНС, вместо специализированных бензовозов российские военные начали перевозить горючее внутри пластиковых резервуаров, установленных в кузовах грузовиков, предназначенных для перевозки сельскохозяйственной продукции. Чтобы замаскировать опасный груз, емкости сверху засыпают зерном, после чего машины накрывают стандартными тентами, создавая видимость обычной сельскохозяйственной перевозки.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что такая схема свидетельствует о серьезных логистических проблемах российской армии. Специализированные бензовозы все чаще становятся целями украинских ударных дронов, поэтому оккупанты пытаются смешивать военные перевозки с гражданским транспортом.

При этом подобная практика значительно повышает риски для мирного населения на временно оккупированных территориях. Использование гражданских грузовиков для перевозки топлива превращает их в военные объекты, а транспортировка легковоспламеняющихся материалов в неприспособленных условиях создает угрозу масштабных аварий и взрывов.

Украинское подполье и разведка уже отслеживают подобные маршруты. В ЦНС отмечают, что эффективность новой схемы стремительно снижается, поскольку информация о перемещении замаскированных "зерновозов-бензовозов" оперативно передается украинским силам обороны. По мнению представителей сопротивления, такими действиями российские военные вновь демонстрируют готовность использовать гражданскую инфраструктуру и транспорт в собственных военных целях, подвергая опасности местных жителей.

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