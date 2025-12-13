Росія пішла на міжнародну провокацію: дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі

Росія здійснила цілеспрямовану атаку на іноземне цивільне судно в акваторії Чорного моря. Як повідомили Військово-Морські Сили України, 13 грудня російський безпілотник вдарив по турецькому судну VIVA, яке прямувало з українського порту до Єгипту з вантажем соняшникової олії.

РФ атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі: що відомо про удар дрона

За даними ВМС, удар було завдано у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України та поза межами дії української протиповітряної оборони. На борту судна перебували 11 громадян Туреччини. На щастя, ніхто з екіпажу не постраждав, а корабель продовжив рух до порту призначення.

У ВМС наголосили, що дії РФ є грубим і цинічним порушенням норм міжнародного морського права, принципів свободи судноплавства та положень Керівництва Сан-Ремо. Українська сторона підтримує постійний зв’язок із капітаном судна, а морська пошуково-рятувальна служба перебуває у повній готовності.

Військові підкреслюють: такими атаками Росія свідомо кидає виклик не лише Україні, а й міжнародній безпеці судноплавства, створюючи загрозу для цивільних екіпажів і торговельних маршрутів у Чорному морі.

