Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія пішла на міжнародну провокацію: дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія пішла на міжнародну провокацію: дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі

Удар по кораблю з турецьким екіпажем за межами української ППО — ВМС заявляють про грубе порушення міжнародного морського права.

13 грудня 2025, 19:30
Автор:
Проніна Анна

Росія здійснила цілеспрямовану атаку на іноземне цивільне судно в акваторії Чорного моря. Як повідомили Військово-Морські Сили України, 13 грудня російський безпілотник вдарив по турецькому судну VIVA, яке прямувало з українського порту до Єгипту з вантажем соняшникової олії.

Росія пішла на міжнародну провокацію: дрон атакував турецьке цивільне судно в Чорному морі

РФ атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі: що відомо про удар дрона

За даними ВМС, удар було завдано у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України та поза межами дії української протиповітряної оборони. На борту судна перебували 11 громадян Туреччини. На щастя, ніхто з екіпажу не постраждав, а корабель продовжив рух до порту призначення.

У ВМС наголосили, що дії РФ є грубим і цинічним порушенням норм міжнародного морського права, принципів свободи судноплавства та положень Керівництва Сан-Ремо. Українська сторона підтримує постійний зв’язок із капітаном судна, а морська пошуково-рятувальна служба перебуває у повній готовності.

Військові підкреслюють: такими атаками Росія свідомо кидає виклик не лише Україні, а й міжнародній безпеці судноплавства, створюючи загрозу для цивільних екіпажів і торговельних маршрутів у Чорному морі.

 Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Українські Сили оборони протягом останніх кількох тижнів повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території в районі Покровська Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів. Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати.



