logo

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия пошла на международную провокацию: дрон атаковал турецкое гражданское судно в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пошла на международную провокацию: дрон атаковал турецкое гражданское судно в Черном море

Удар по кораблю с турецким экипажем за пределами украинского ПВО - ВМС заявляют о грубом нарушении международного морского права.

13 декабря 2025, 19:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Россия совершила целенаправленную атаку на иностранное гражданское судно в акватории Черного моря. Как сообщили Военно-Морские Силы Украины, 13 декабря российский беспилотник ударил по турецкому судну VIVA, следовавшему из украинского порта в Египет с грузом подсолнечного масла.

Россия пошла на международную провокацию: дрон атаковал турецкое гражданское судно в Черном море

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: что известно об ударе дрона

По данным ВМС, удар был нанесен в открытом море, в исключительной морской экономической зоне Украины и вне действия украинской противовоздушной обороны. На борту судна находились 11 граждан Турции. К счастью, никто из экипажа не пострадал, а корабль продолжил движение в порт назначения.

В ВМС подчеркнули, что действия РФ являются грубым и циничным нарушением норм международного морского права, принципов свободы судоходства и положений Руководства Сан-Ремо. Украинская сторона поддерживает постоянную связь с капитаном судна, а морская поисково-спасательная служба находится в полной готовности.

Военные подчеркивают: такими атаками Россия сознательно бросает вызов не только Украине, но и международной безопасности судоходства, создавая угрозу гражданским экипажам и торговым маршрутам в Черном море.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Украинские Силы обороны в течение последних нескольких недель вернули под свой контроль около 16 квадратных километров территории в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. По его словам, интенсивность боевых действий на фронте остается очень высокой: в отдельные дни количество боев достигает 300, что является максимальным показателем начала полномасштабной войны. При этом численность русских войск длительное время держится на уровне около 710 тысяч человек. Сырский отметил, что благодаря действиям ВСУ противнику не удается нарастить группировку и компенсировать потери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости