Россия пошла на международную провокацию: дрон атаковал турецкое гражданское судно в Черном море

Россия совершила целенаправленную атаку на иностранное гражданское судно в акватории Черного моря. Как сообщили Военно-Морские Силы Украины, 13 декабря российский беспилотник ударил по турецкому судну VIVA, следовавшему из украинского порта в Египет с грузом подсолнечного масла.

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: что известно об ударе дрона

По данным ВМС, удар был нанесен в открытом море, в исключительной морской экономической зоне Украины и вне действия украинской противовоздушной обороны. На борту судна находились 11 граждан Турции. К счастью, никто из экипажа не пострадал, а корабль продолжил движение в порт назначения.

В ВМС подчеркнули, что действия РФ являются грубым и циничным нарушением норм международного морского права, принципов свободы судоходства и положений Руководства Сан-Ремо. Украинская сторона поддерживает постоянную связь с капитаном судна, а морская поисково-спасательная служба находится в полной готовности.

Военные подчеркивают: такими атаками Россия сознательно бросает вызов не только Украине, но и международной безопасности судоходства, создавая угрозу гражданским экипажам и торговым маршрутам в Черном море.

