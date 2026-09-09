Росія підбирається до «поясу фортець»: коли настане переломний період для Донбасу

Російська армія продовжує спроби просунутися у бік Слов'янська та Краматорська – ключових міст українського оборонного "поясу фортець" у Донецькій області. За даними аналітиків, окремі російські підрозділи вже наблизилися до них менш як на 15 кілометрів. На тлі цього інтенсивність ударів по містах зростає: росіяни застосовують безпілотники та керовані авіабомби.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Найважчий період може розпочатися вже восени. Аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман припускає, що вересень і жовтень стануть часом одним із найзапекліших боїв року. Росія може спробувати скористатися погіршенням погоди, коли ефективність дронів знизиться, щоб збільшити кількість механізованих атак.

Однак попередні події показали, що такий сценарій не гарантує Москві успіху. Влітку російські війська не змогли досягти очікуваного результату під час наступу в районі Добропілля.

За оборону цього напряму тепер відповідає нове українське військове керівництво на чолі із генералом Михайлом Драпатим. Після призначення він почав перебудовувати систему управління військами, роблячи ставку на більшу самостійність командирів оперативного рівня.

На Донбасі зосереджено досвідчені підрозділи. Зокрема, важливі позиції отримали корпуси Андрія Білецького та Дениса Прокопенка. Їхні сили вже брали участь у стабілізації фронту біля Слов'янська та відображенні російського наступу під Добропіллем.

Москва вважає частину Донецької області, що залишилася під контролем України, однією з головних цілей війни і вимагає її передачі. Київ категорично заперечує такі умови.

При цьому російська армія поки не змогла досягти стрімкого прориву. Ситуацію ускладнює і кадрова проблема України, включно з нестачею військовослужбовців. Тому наступні місяці можуть стати серйозною перевіркою як для оборони Донбасу, так і для нової системи управління ЗСУ.

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