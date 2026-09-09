Россия подбирается к «поясу крепостей»: когда наступит переломный период для Донбасса

Российская армия продолжает попытки продвинуться в сторону Славянска и Краматорска – ключевых городов украинского оборонительного "пояса крепостей" в Донецкой области. По данным аналитиков, отдельные российские подразделения уже приблизились к ним менее чем на 15 километров. На фоне этого интенсивность ударов по городам растет: россияне применяют беспилотники и управляемые авиабомбы.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наиболее тяжелый период может начаться уже осенью. Аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман допускает, что сентябрь и октябрь станут временем одних из самых ожесточенных боев года. Россия может попытаться воспользоваться ухудшением погоды, когда эффективность дронов снизится, чтобы увеличить количество механизированных атак.

Однако предыдущие события показали, что такой сценарий вовсе не гарантирует Москве успеха. Летом российские войска не смогли добиться ожидаемого результата во время наступления в районе Доброполья.

За оборону этого направления теперь отвечает новое украинское военное руководство во главе с генералом Михаилом Драпатым. После назначения он начал перестраивать систему управления войсками, делая ставку на большую самостоятельность командиров оперативного уровня.

На Донбассе сосредоточены опытные подразделения. В частности, важные позиции получили корпуса Андрея Билецкого и Дениса Прокопенко. Их силы уже участвовали в стабилизации фронта возле Славянска и отражении российского наступления под Добропольем.

Москва считает оставшуюся под контролем Украины часть Донецкой области одной из главных целей войны и требует ее передачи. Киев категорически отвергает такие условия.

При этом российская армия пока не смогла добиться стремительного прорыва. Ситуацию осложняет и кадровая проблема Украины, включая нехватку военнослужащих. Поэтому предстоящие месяцы могут стать серьезной проверкой как для обороны Донбасса, так и для новой системы управления ВСУ.

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