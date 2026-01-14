Росія під атакою: палають квартири та промобʼєкти

У ніч на тлі оголошеної небезпеки по дронах і ракетах у ростові-на-дону пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про сильний дим, детонації та пожежі у різних районах міста.

Вибухи в ростові-на-дону

Російські моніторингові канали заявляли про повітряну загрозу у регіоні. Згодом губернатор ростовської області рф слюсарь повідомив, що внаслідок атаки загорілися квартири у багатоповерхових будинках у мікрорайоні левенцовський.

За даними українських моніторингових каналів, в один із житлових будинків могла влучити ракета російської системи протиповітряної оборони. Офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Крім того, слюсарь заявив про пожежу "на одному з промислових об’єктів". OSINT-канали повідомили, що безпілотники уразили резервуари з нафтопродуктами на території заводу "емпілс".

У мережі також пишуть, що у ростові дрони, ймовірно, влучили саме у резервуари з нафтопродуктами, що могло спричинити масштабне займання та густий дим над містом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а мериканське видання TMZ повідомило про інцидент, який стався під час відвідування Дональд Трампом підприємства Ford у Детройті. Під час заходу один із працівників заводу, ймовірно, вигукнув у бік президента образу "захисник педофілів".

Видання припускає, що цей вигук був пов’язаний зі справою скандального фінансиста Джеффри Епштейна. У відповідь Дональд Трамп крикнув робітнику "пішов на х*й", після чого показав йому середній палець. Інцидент одразу привернув увагу медіа та викликав резонанс у соціальних мережах. Пізніше у Білому домі прокоментували жест президента, назвавши його реакцію виправданою.

