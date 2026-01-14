Росія під атакою: палають квартири та промобʼєкти

Рубрики
У ніч на тлі оголошеної небезпеки по дронах і ракетах у ростові-на-дону пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про сильний дим, детонації та пожежі у різних районах міста.
Вибухи в ростові-на-дону
Російські моніторингові канали заявляли про повітряну загрозу у регіоні. Згодом губернатор ростовської області рф слюсарь повідомив, що внаслідок атаки загорілися квартири у багатоповерхових будинках у мікрорайоні левенцовський.
За даними українських моніторингових каналів, в один із житлових будинків могла влучити ракета російської системи протиповітряної оборони. Офіційно ця інформація не підтверджувалася.
Крім того, слюсарь заявив про пожежу "на одному з промислових об’єктів". OSINT-канали повідомили, що безпілотники уразили резервуари з нафтопродуктами на території заводу "емпілс".
У мережі також пишуть, що у ростові дрони, ймовірно, влучили саме у резервуари з нафтопродуктами, що могло спричинити масштабне займання та густий дим над містом.