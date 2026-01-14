logo_ukra

Росія під атакою: палають квартири та промобʼєкти

У ростові-на-дону пролунали вибухи, у місті спалахнули пожежі в житлових будинках і на промисловому об’єкті

14 січня 2026, 03:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на тлі оголошеної небезпеки по дронах і ракетах у ростові-на-дону пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про сильний дим, детонації та пожежі у різних районах міста.

Росія під атакою: палають квартири та промобʼєкти

Вибухи в ростові-на-дону

Російські моніторингові канали заявляли про повітряну загрозу у регіоні. Згодом губернатор ростовської області рф слюсарь повідомив, що внаслідок атаки загорілися квартири у багатоповерхових будинках у мікрорайоні левенцовський.

За даними українських моніторингових каналів, в один із житлових будинків могла влучити ракета російської системи протиповітряної оборони. Офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Крім того, слюсарь заявив про пожежу "на одному з промислових об’єктів". OSINT-канали повідомили, що безпілотники уразили резервуари з нафтопродуктами на території заводу "емпілс".

У мережі також пишуть, що у ростові дрони, ймовірно, влучили саме у резервуари з нафтопродуктами, що могло спричинити масштабне займання та густий дим над містом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американське видання TMZ повідомило про інцидент, який стався під час відвідування Дональд Трампом підприємства Ford у Детройті. Під час заходу один із працівників заводу, ймовірно, вигукнув у бік президента образу "захисник педофілів".
Видання припускає, що цей вигук був пов’язаний зі справою скандального фінансиста Джеффри Епштейна. У відповідь Дональд Трамп крикнув робітнику "пішов на х*й", після чого показав йому середній палець. Інцидент одразу привернув увагу медіа та викликав резонанс у соціальних мережах. Пізніше у Білому домі прокоментували жест президента, назвавши його реакцію виправданою.



