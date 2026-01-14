Камера все зафіксувала: кому Трамп показав середній палець

Американське видання TMZ повідомило про інцидент, який стався під час відвідування Дональд Трампом підприємства Ford у Детройті. Під час заходу один із працівників заводу, ймовірно, вигукнув у бік президента образу "захисник педофілів".

Трамп показав середній палець

Видання припускає, що цей вигук був пов’язаний зі справою скандального фінансиста Джеффри Епштейна. У відповідь Дональд Трамп крикнув робітнику "пішов на х*й", після чого показав йому середній палець.

Інцидент одразу привернув увагу медіа та викликав резонанс у соціальних мережах. Пізніше у Білому домі прокоментували жест президента, назвавши його реакцію виправданою.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив, що один із присутніх перебував у стані неконтрольованої агресії та вигукував образи, а президент дав "доречну та недвозначну відповідь".

Нагадуємо , раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г лава Чечні рамзан кадиров опублікував відео, зняте в автомобілі, щоб спростувати інформацію про серйозні проблеми зі здоров’ям. У ролику, опублікованому в Instagram, він заявляє, що перебуває не в лікарні, та іронічно коментує чутки про свій стан.

На відео кадиров говорить, що "спецслужби дуже погано працюють", реагуючи на повідомлення про його нібито госпіталізацію. Таким чином він намагається довести, що інформація про відмову нирок не відповідає дійсності. Раніше у вихідні воєнна розвідка України повідомила, що кадиров перебуває в лікарні через відмову нирок. Ця інформація спричинила широкий резонанс і активне обговорення в медіапросторі.

