Камера все зафіксувала: кому Трамп показав середній палець

Ткачова Марія
Американське видання TMZ повідомило про інцидент, який стався під час відвідування Дональд Трампом підприємства Ford у Детройті. Під час заходу один із працівників заводу, ймовірно, вигукнув у бік президента образу "захисник педофілів".
Трамп показав середній палець
Видання припускає, що цей вигук був пов’язаний зі справою скандального фінансиста Джеффри Епштейна. У відповідь Дональд Трамп крикнув робітнику "пішов на х*й", після чого показав йому середній палець.
Інцидент одразу привернув увагу медіа та викликав резонанс у соціальних мережах. Пізніше у Білому домі прокоментували жест президента, назвавши його реакцію виправданою.
Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив, що один із присутніх перебував у стані неконтрольованої агресії та вигукував образи, а президент дав "доречну та недвозначну відповідь".