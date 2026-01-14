Камера все зафиксировала: кому Трамп показал средний палец

Рубрики
Ткачова Марія
Американское издание TMZ сообщило об инциденте, произошедшем во время посещения Дональд Трампом предприятия Ford в Детройте. Во время мероприятия один из работников завода, вероятно, выкрикнул в сторону президента оскорбление "защитник педофилов".
Трамп показал средний палец
Издание предполагает, что этот крик был связан с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ Дональд Трамп крикнул рабочему "ушел на х*й", после чего показал ему средний палец.
Инцидент сразу привлек внимание медиа и вызвал резонанс в социальных сетях. Позже в Белом доме прокомментировали жест президента, назвав его реакцию оправданной.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что один из присутствующих находился в состоянии неконтролируемой агрессии и выкрикивал оскорбления, а президент дал "совершенный и недвусмысленный ответ".