Американское издание TMZ сообщило об инциденте, произошедшем во время посещения Дональд Трампом предприятия Ford в Детройте. Во время мероприятия один из работников завода, вероятно, выкрикнул в сторону президента оскорбление "защитник педофилов".

Трамп показал средний палец

Издание предполагает, что этот крик был связан с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ Дональд Трамп крикнул рабочему "ушел на х*й", после чего показал ему средний палец.

Инцидент сразу привлек внимание медиа и вызвал резонанс в социальных сетях. Позже в Белом доме прокомментировали жест президента, назвав его реакцию оправданной.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что один из присутствующих находился в состоянии неконтролируемой агрессии и выкрикивал оскорбления, а президент дал "совершенный и недвусмысленный ответ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.

На видео кадыров говорит, что "спецслужбы очень плохо работают", реагируя на сообщения о его якобы госпитализации. Таким образом, он пытается доказать, что информация об отказе почек не соответствует действительности. Ранее в выходные военная разведка Украины сообщила, что кадыров находится в больнице из-за отказа почек. Эта информация вызвала широкий резонанс и активное обсуждение в медиапространстве.

