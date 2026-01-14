logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Камера все зафиксировала: кому Трамп показал средний палец
commentss НОВОСТИ Все новости

Камера все зафиксировала: кому Трамп показал средний палец

В ходе визита на завод Ford в Детройте Дональд Трамп вступил в публичный конфликт с рабочим и показал ему средний палец

14 января 2026, 03:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американское издание TMZ сообщило об инциденте, произошедшем во время посещения Дональд Трампом предприятия Ford в Детройте. Во время мероприятия один из работников завода, вероятно, выкрикнул в сторону президента оскорбление "защитник педофилов".

Камера все зафиксировала: кому Трамп показал средний палец

Трамп показал средний палец

Издание предполагает, что этот крик был связан с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ Дональд Трамп крикнул рабочему "ушел на х*й", после чего показал ему средний палец.

Инцидент сразу привлек внимание медиа и вызвал резонанс в социальных сетях. Позже в Белом доме прокомментировали жест президента, назвав его реакцию оправданной.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что один из присутствующих находился в состоянии неконтролируемой агрессии и выкрикивал оскорбления, а президент дал "совершенный и недвусмысленный ответ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.
На видео кадыров говорит, что "спецслужбы очень плохо работают", реагируя на сообщения о его якобы госпитализации. Таким образом, он пытается доказать, что информация об отказе почек не соответствует действительности. Ранее в выходные военная разведка Украины сообщила, что кадыров находится в больнице из-за отказа почек. Эта информация вызвала широкий резонанс и активное обсуждение в медиапространстве.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2026/01/13/trump-flips-off-ford-worker/
Теги:

Новости

Все новости