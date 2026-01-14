Россия под атакой: горят квартиры и промобъекты

Рубрики
В ночь на фоне объявленной опасности по дронам и ракетам в ростови-на-доне прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали о сильном дыме, детонациях и пожарах в разных районах города.
Взрывы в Ростове-на-Дону
Российские мониторинговые каналы заявляли о воздушной угрозе региона. Впоследствии губернатор ростовской области РФ слесарь сообщил, что в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах в микрорайоне Левенцовский.
По данным украинских мониторинговых каналов, в один из жилых домов могла попасть ракета российской системы противовоздушной обороны. Официально эта информация не подтверждалась.
Кроме того, слесарь заявил о пожаре "на одном из промышленных объектов". OSINT-каналы сообщили, что беспилотники поразили резервуары с нефтепродуктами на территории завода "Эмпилс".
В сети также пишут, что в ростовые дроны, вероятно, попали именно в резервуары с нефтепродуктами, что могло повлечь за собой масштабное воспламенение и густой дым над городом.