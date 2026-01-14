logo

Россия под атакой: горят квартиры и промобъекты

В ростов-на-дону раздались взрывы, в городе вспыхнули пожары в жилых домах и на промышленном объекте

14 января 2026, 03:32
Ткачова Марія

В ночь на фоне объявленной опасности по дронам и ракетам в ростови-на-доне прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали о сильном дыме, детонациях и пожарах в разных районах города.

Россия под атакой: горят квартиры и промобъекты

Взрывы в Ростове-на-Дону

Российские мониторинговые каналы заявляли о воздушной угрозе региона. Впоследствии губернатор ростовской области РФ слесарь сообщил, что в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах в микрорайоне Левенцовский.

По данным украинских мониторинговых каналов, в один из жилых домов могла попасть ракета российской системы противовоздушной обороны. Официально эта информация не подтверждалась.

Кроме того, слесарь заявил о пожаре "на одном из промышленных объектов". OSINT-каналы сообщили, что беспилотники поразили резервуары с нефтепродуктами на территории завода "Эмпилс".

В сети также пишут, что в ростовые дроны, вероятно, попали именно в резервуары с нефтепродуктами, что могло повлечь за собой масштабное воспламенение и густой дым над городом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а мериканское издание TMZ сообщило об инциденте, произошедшем во время посещения Дональд Трампом предприятия Ford в Детройте. Во время мероприятия один из работников завода, вероятно, выкрикнул в сторону президента оскорбление "защитник педофилов".
Издание предполагает, что этот крик был связан с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ Дональд Трамп крикнул рабочему "ушел на х*й", после чего показал ему средний палец. Инцидент сразу привлек внимание медиа и вызвал резонанс в социальных сетях. Позже в Белом доме прокомментировали жест президента, назвав его реакцию оправданной.



