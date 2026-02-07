Росія перемагає тільки на словах: до чого закликали Європу

У війні проти України Росія веде подвійний наступ – не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Щоб не опинитися на боці історичних невдах, Європа має розпочати власну інформаційну війну та зруйнувати кремлівський наратив про нібито непереможність РФ. Про це пише британський аналітик українського походження Пітер Померанцев в авторській колонці для Financial Times.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами експерта, дезінформація є ключовим елементом російської агресії. Кремль системно намагається переконати світ, що західні санкції не працюють, російська економіка демонструє зростання, а війська РФ нібито безперервно просуваються вперед. У підсумку формується враження, що військова перемога Росії є неминучою.

Померанцев наголошує, що цей пропагандистський наратив безпосередньо впливає на перебіг мирних переговорів і загальне сприйняття війни у світі. Водночас реальна ситуація, за його словами, суттєво відрізняється від заяв Кремля. Як приклади аналітик наводить проблеми в російській економіці та відверто абсурдні заяви Генштабу РФ про контроль над Куп’янськом і Куп’янськом-Вузловим, які не відповідають дійсності.

Автор переконаний, що російським фейковим наративам можна і необхідно протистояти. На його думку, Європі слід створити власну систему переконливих наративів, не вдаючись до брехні, але наполегливо підкреслюючи реальний стан справ.

Померанцев підсумовує, що жоден окремий крок не стане вирішальним, однак скоординовані дії європейських країн здатні посилити тиск на Росію з несподіваних напрямків і підірвати впевненість Володимира Путіна у стійкості власного пропагандистського образу.

Читайте також на порталі "Коментарі" - позиція РФ тут ні до чого: Зеленський назвав головну умову миру.



