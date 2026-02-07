Россия побеждает только на словах: к чему призвали Европу

В войне против Украины Россия ведет двойное наступление – не только в поле боя, но и в информационном пространстве. Чтобы не оказаться на стороне исторических неудачников, Европа должна начать собственную информационную войну и разрушить кремлевский нарратив о якобы непобедимости РФ. Об этом пишет британский аналитик украинского происхождения Питер Померанцев в авторской колонке Financial Times.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, дезинформация является ключевым элементом российской агрессии. Кремль системно пытается убедить мир, что западные санкции не работают, российская экономика демонстрирует рост, а войска РФ вроде бы непрерывно продвигаются вперед. В итоге формируется впечатление, что военная победа России неизбежна.

Померанцев отмечает, что этот пропагандистский нарратив оказывает непосредственное влияние на ход мирных переговоров и общее восприятие войны в мире. В то же время, реальная ситуация, по его словам, существенно отличается от заявлений Кремля. В качестве примеров аналитик приводит проблемы в российской экономике и откровенно абсурдные заявления Генштаба РФ о контроле над Купянском и Купянском-Узловым, не соответствующие действительности.

Автор убежден, что российским фейковым нарративам можно и необходимо противостоять. По его мнению, Европе следует создать собственную систему убедительных нарративов, не прибегая ко лжи, но настойчиво подчеркивая реальное положение дел.

Померанцев заключает, что ни один отдельный шаг не станет решающим, однако скоординированные действия европейских стран способны усилить давление на Россию по неожиданным направлениям и подорвать уверенность Владимира Путина в устойчивости собственного пропагандистского образа.

