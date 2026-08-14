Росія переходить до нового етапу у війні: що тепер чекає на Одесу

Росія розгорнула нову кампанію ударів по цивільних вантажних суднах біля берегів України, через що морське сполучення з Одесою та сусідніми портами опинилося під серйозною загрозою. Про це пише The New York Times, попереджаючи про ризики для глобальних поставок продовольства.

Атаки на порти Одеси. Фото: із відкритих джерел

Україна є одним із ключових світових експортерів пшениці, кукурудзи та ячменю. Нинішня хвиля атак припала на початок сезону збору врожаю, тому перебої з роботою портів можуть мати наслідки не лише для української економіки.

За даними українських посадовців, у червні та липні російські сили атакували щонайменше 50 вантажних суден. Унаслідок цих ударів загинули понад 30 цивільних. Російські безпілотники, за словами українських військових, патрулюють неподалік узбережжя та шукають торгові кораблі. В окремих випадках дрони нібито атакували навіть рятувальників після ударів.

Особливо небезпечною ситуацію робить залежність України від морського експорту. На три ключові порти, включно з Одеським, припадає близько 60% щомісячних експортних доходів країни — приблизно 3,5 млрд доларів. Українська аграрна рада вже попередила про ризик банкрутств аграрних компаній.

Нова кампанія нагадує блокаду 2022 року, коли російські кораблі фактично перекрили український морський експорт, спричинивши стрибок світових цін на продовольство. Згодом завдяки "зерновій угоді" судноплавство вдалося частково відновити, а Україна змусила російський флот відійти від північно-західної частини Чорного моря.

Тепер Москва, схоже, намагається знову перетворити море на інструмент тиску. Російські удари відбуваються на тлі українських атак на судна, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який використовують для обходу санкцій та експорту енергоносіїв.

Ескалація вже виходить за межі українського узбережжя. Україна атакувала порт Новоросійська, уразивши, за словами Володимира Зеленського, системи ППО, причали та портову інфраструктуру.

Експерти попереджають: боротьба за Чорне море дедалі більше стає частиною глобальної кризи свободи судноплавства, де торгові маршрути перетворюються на поле битви.

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