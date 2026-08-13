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«Встиг передати останнє повідомлення»: на Одещині вдарили по двох поїздах за день

Трагедія на Одещині: реактивний «шахед» прицільно вдарив по локомотиву, двоє залізничників загинули під час порятунку пасажирів

13 серпня 2026, 15:54
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт прицільного терору проти цивільної інфраструктури, атакувавши залізничні об'єкти в Одеській області. Найважчий удар припав на пасажирський потяг, де внаслідок прямого влучання реактивного ударного безпілотника загинули машиніст та його помічник. Про трагедію офіційно повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

«Встиг передати останнє повідомлення»: на Одещині вдарили по двох поїздах за день

Наслідки удару по поїзду "Одеса-Дніпро". Фото: Одеська ОВА

За наявною інформацією, під час фіксації повітряної загрози моніторингова команда оперативно віддала наказ екстрено зупинити рухомий склад. Потяг якраз скеровували на залізничну станцію, аби якнайшвидше висадити та сховати людей. Проте через надвисоку швидкість і різку зміну курсу реактивного БПЛА залізничники мали занадто мало часу. Вони встигли розпочати зупинку та попередити людей, але самі евакуюватися зі службової кабіни вже не змогли.

"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше, — заявив Олександр Перцовський, коментуючи наслідки ворожого прильоту, — попередньо за наявною інформацією цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді — машиністу та помічнику".

Усі 340 пасажирів, а також працівники поїзної бригади оперативно залишили вагони й дісталися безпечних місць, серед них ніхто не постраждав. "Укрзалізниця" організувала для людей альтернативний маршрут до Одеси за допомогою автобусів. На місці трагедії начальник потяга відшукав засіб зв'язку загиблих залізничників, які до останнього подиху виконували свій обов'язок.

"Найшли рацію, яка знаходилась у машиніста, — процитував Перцовський текстове повідомлення керівника поїзда з епіцентру подій, — по якій він успів передати нам останнє повідомлення про евакуацію..."

«Встиг передати останнє повідомлення»: на Одещині вдарили по двох поїздах за день - фото 2

Очільник відомства висловив щирі співчуття родинам загиблих героїв і пообіцяв надати їм максимальну підтримку та допомогу від компанії.

Проте на цьому обстріли залізниці на Одещині не припинилися. Як повідомив Олександр Перцовський пізніше в ефірі "Суспільне Студія", 13 серпня загарбники вдруге за добу вдарили по рухомому складу у тому ж районі. Цього разу ворожий дрон поцілив у тепловоз, що здійснював маневри для забезпечення роз'їзду потягів.

На щастя, під час другого інциденту обійшлося без жертв. Бригаду залізничників вчасно попередили про наближення небезпеки, завдяки чому люди встигли вчасно залишити зону ураження та сховатися.



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