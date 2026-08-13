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Росія масовано атакувала Україну: є загиблі, дрон влучив у пасажирський поїзд

Ворог масовано атакував Україну дронами та артилерією. Реактивний "Шахед" влучив у поїзд на Одещині.

13 серпня 2026, 09:33
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Slava Kot

Російські війська в ніч на 13 серпня завдали масованих ударів по кількох регіонах України. Окупанти застосовували ударні безпілотники, авіацію, артилерію та міномети. Є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та транспорт.

Росія масовано атакувала Україну: є загиблі, дрон влучив у пасажирський поїзд

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Удар по Запорізькій області

За даними Запорізької ОВА, протягом доби область зазнала 962 ударів по 52 населених пунктах. Російські військові здійснили 19 авіаударів, застосували 698 безпілотників, переважно FPV, а також 245 артилерійських обстрілів. У Запорізькому районі загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Зафіксовано 51 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Вранці 13 серпня російські війська вдарили керованими авіабомбами по Новоіванівці. Поранення отримав 65-річний чоловік, пошкоджені житлові будинки.

Удар по пасажирському поїзду в Одеській області

Вранці 13 серпня Росія здійснила атаку на Одещині. Російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Через загрозу безпілотників поїзд зупиняли для евакуації пасажирів. Однак локомотивна бригада не встигла повністю зупинити потяг та залишити його через різкий маневр дрона. Машиніст і його помічник загинули.

Близько 340 пасажирів і поїзну бригаду евакуювали у безпечне місце. Серед пасажирів постраждалих немає. Для людей організували автобусне сполучення до Одеси.

Вибухи на Сумщині та Дніпропетровщині

На Сумщині внаслідок російських атак постраждали семеро людей. Четверо з них отримали травми у Середино-Будській громаді. Також постраждали жителі Шосткинської, Лебединської та Глухівської громад.

На Дніпропетровщині поранено п'ятьох людей. Троє постраждали у Криничанській громаді, ще двоє — на Нікопольщині. У Павлограді пошкоджено інфраструктуру та сталася пожежа.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 13 серпня Росія атакувала Україну 133 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними. Українська ППО знищила або придушила 111 дронів. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще на 16 — падіння уламків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Києві та області після атаки дронів.



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