logo

BTC/USD

63833

ETH/USD

1894.81

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия массированно атаковала Украину: есть погибшие, дрон попал в пассажирский поезд
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия массированно атаковала Украину: есть погибшие, дрон попал в пассажирский поезд

Враг массированно атаковал Украину дронами и артиллерией. Реактивный "Шахед" попал в поезд в Одесскую область.

13 августа 2026, 09:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские войска в ночь на 13 августа нанесли массированные удары по нескольким регионам Украины. Оккупанты применяли ударные беспилотники, авиацию, артиллерию и минометы. Есть погибшие и раненые среди гражданских, поврежденные жилые дома, инфраструктура и транспорт.

Россия массированно атаковала Украину: есть погибшие, дрон попал в пассажирский поезд

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Удар по Запорожской области

По данным Запорожской ОВА, в течение суток область получила 962 удара по 52 населенным пунктам. Российские военные совершили 19 авиаударов, применили 698 беспилотников, преимущественно FPV, а также 245 артиллерийских обстрелов. В Запорожском районе погиб один человек, еще трое получили ранения. Зафиксировано 51 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Утром 13 августа российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Новоивановке. Ранение получил 65-летний мужчина, повреждены жилые дома.

Удар по пассажирскому поезду в Одесской области

Утром 13 августа Россия совершила атаку в Одесской области. Российский реактивный "Шахед" попал в локомотив пассажирского поезда. Из-за угрозы беспилотников поезд останавливали для эвакуации пассажиров. Однако локомотивная бригада не успела полностью остановить поезд и оставить его из-за резкого дрона маневр. Машинист и его ассистент погибли.

Около 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы в безопасное место. Среди пассажиров пострадавших нет. Для людей организовали автобусное сообщение в Одессу.

Взрывы в Сумской и Днепропетровщине

На Сумщине в результате российских атак пострадали семь человек. Четверо из них получили травмы в Середино-Будской общине. Также пострадали жители Шосткинской, Лебединской и Глуховской общин.

На Днепропетровщине ранены пять человек. Трое пострадали в Криничанской общине, еще двое – на Никопольщине. В Павлограде повреждена инфраструктура и произошел пожар.

По данным Воздушных сил, в ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 133 беспилотниками разных типов, в том числе реактивными. Украинская ПВО уничтожила или подавила 111 дронов. Попадание зафиксировали на 15 локациях, еще на 16 – падение обломков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве и области после атаки дронов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости