Россия массированно атаковала Украину: есть погибшие, дрон попал в пассажирский поезд

Российские войска в ночь на 13 августа нанесли массированные удары по нескольким регионам Украины. Оккупанты применяли ударные беспилотники, авиацию, артиллерию и минометы. Есть погибшие и раненые среди гражданских, поврежденные жилые дома, инфраструктура и транспорт.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Удар по Запорожской области

По данным Запорожской ОВА, в течение суток область получила 962 удара по 52 населенным пунктам. Российские военные совершили 19 авиаударов, применили 698 беспилотников, преимущественно FPV, а также 245 артиллерийских обстрелов. В Запорожском районе погиб один человек, еще трое получили ранения. Зафиксировано 51 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Утром 13 августа российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Новоивановке. Ранение получил 65-летний мужчина, повреждены жилые дома.

Удар по пассажирскому поезду в Одесской области

Утром 13 августа Россия совершила атаку в Одесской области. Российский реактивный "Шахед" попал в локомотив пассажирского поезда. Из-за угрозы беспилотников поезд останавливали для эвакуации пассажиров. Однако локомотивная бригада не успела полностью остановить поезд и оставить его из-за резкого дрона маневр. Машинист и его ассистент погибли.

Около 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы в безопасное место. Среди пассажиров пострадавших нет. Для людей организовали автобусное сообщение в Одессу.

Взрывы в Сумской и Днепропетровщине

На Сумщине в результате российских атак пострадали семь человек. Четверо из них получили травмы в Середино-Будской общине. Также пострадали жители Шосткинской, Лебединской и Глуховской общин.

На Днепропетровщине ранены пять человек. Трое пострадали в Криничанской общине, еще двое – на Никопольщине. В Павлограде повреждена инфраструктура и произошел пожар.

По данным Воздушных сил, в ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 133 беспилотниками разных типов, в том числе реактивными. Украинская ПВО уничтожила или подавила 111 дронов. Попадание зафиксировали на 15 локациях, еще на 16 – падение обломков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве и области после атаки дронов.