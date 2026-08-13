«Успел передать последнее сообщение»: в Одесской области ударили по двум поездам за день

Российские оккупационные войска совершили очередной акт прицельного террора против гражданской инфраструктуры, атаковав железнодорожные объекты в Одесской области. Самый тяжелый удар пришелся на пассажирский поезд, где в результате прямого попадания реактивного ударного беспилотника погибли машинист и его помощник. О трагедии официально сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Последствия удара по поезду "Одесса – Днепр". Фото: Одесская ОВА

По имеющейся информации, при фиксации воздушной угрозы мониторинговая команда оперативно отдала приказ экстренно остановить подвижной состав. Поезд как раз направлялся на железнодорожную станцию, чтобы как можно быстрее высадить и спрятать людей. Однако из-за сверхвысокой скорости и резкого изменения курса реактивного БПЛА у железнодорожников было слишком мало времени. Они успели начать остановку и предупредить людей, но сами эвакуироваться из служебной кабины уже не смогли.

"К сожалению, должен от первого лица сообщить о самом страшном, — заявил Александр Перцовский, комментируя последствия вражеского прилета, — предварительно по имеющейся информации этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде — машинисту и помощнику".

Все 340 пассажиров, а также работники поездной бригады оперативно покинули вагоны и добрались до безопасных мест, среди них никто не пострадал. "Укрзализныця" организовала для людей альтернативный маршрут в Одессу с помощью автобусов. На месте трагедии начальник поезда отыскал средство связи погибших железнодорожников, которые до последнего вздоха выполняли свой долг.

"Нашли прав, который находился у машиниста, — процитировал Перцовский текстовое сообщение руководителя поезда по эпицентру событий, — по которому он успел передать нам последнее сообщение об эвакуации..."

Глава ведомства выразил искренние соболезнования семьям погибших героев и пообещал оказать им максимальную поддержку и помощь от компании.

Однако на этом обстрелы железной дороги в Одесской области не прекратились. Как сообщил Александр Перцовский позже в эфире "Суспільне Студія", 13 августа захватчики вторично за сутки ударили по подвижному составу в том же районе. В этот раз вражеский дрон попал в тепловоз, совершавший маневры для обеспечения разъезда поездов.

К счастью, во время второго инцидента обошлось без жертв. Бригаду железнодорожников вовремя предупредили о приближении опасности, благодаря чему люди успели вовремя покинуть зону поражения и укрыться.