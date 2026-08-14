Россия переходит к новому этапу в войне: что теперь ждет Одессу

Россия развернула новую кампанию ударов по гражданским грузовым судам у берегов Украины, из-за чего морское сообщение с Одессой и соседними портами оказалось под серьезной угрозой. Об этом пишет The New York Times, предупреждая о рисках глобальных поставок продовольствия.

Атака на порты Одессы. Фото: из открытых источников

Украина является одним из ключевых мировых экспортеров пшеницы, кукурузы и ячменя. Нынешняя волна атак пришлась на начало сезона сбора урожая, поэтому перебои с работой портов могут иметь последствия не только для украинской экономики.

По данным украинских чиновников, в июне и июле российские силы атаковали не менее 50 грузовых судов. В результате этих ударов погибли более 30 гражданских. Российские беспилотники, по словам украинских военных, патрулируют у побережья и ищут торговые корабли. В редких случаях дроны якобы атаковали даже спасателей после ударов.

Особенно опасной ситуация делает зависимость Украины от морского экспорта. На три ключевых порта, включая Одесский, приходится около 60% ежемесячных экспортных доходов страны — примерно 3,5 млрд долларов. Украинский аграрный совет уже предупредил о риске банкротств аграрных компаний.

Новая кампания напоминает блокаду 2022 года, когда российские корабли фактически перекрыли украинский морской экспорт, вызвав скачок мировых цен на продовольствие. Впоследствии, благодаря "зерновому соглашению", судоходство удалось частично восстановить, а Украина заставила российский флот отойти от северо-западной части Черного моря.

Теперь Москва, похоже, пытается снова превратить море в инструмент давления. Российские удары происходят на фоне украинских атак на суда, связанные с российским теневым флотом, который используют для обхода санкций и экспорта энергоносителей.

Эскалация уже выходит за пределы украинского побережья. Украина атаковала порт Новороссийска, поразив, по словам Владимира Зеленского, системы ПВО, причалы и портовую инфраструктуру.

Эксперты предупреждают: борьба за Черное море все больше становится частью глобального кризиса свободы судоходства, где торговые маршруты превращаются в поле битвы.

Ранее "Комментарии" писали – "Успел передать последнее сообщение": в Одесской области ударили по двум поездам за день.



