Росія овронула у наступ і пішла у мінус: ЗСУ переламали ситуацію на ключовому напрямку

Сили оборони України за останній місяць змогли повернути більше територій, аніж втратили. Найбільш помітні успіхи українських військових зафіксовані на Запорізькому напрямі – ділянці фронту, де раніше російська армія активно наступала та мала певні поступи. Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі "24 канали". За його словами, українським підрозділам вдалося не лише зупинити тиск противника, а й частково відкинути його назад.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що сам факт звільнення територій – лише один із етапів ширшої операції зі зриву планів російських військ. Головне завдання українських сил полягало в тому, щоб зупинити просування противника та не дозволити йому закріпитися на нових позиціях.

"Мало того, що їх зупинили – ще й відбили частину території. Звільнення – це лише один із етапів. Головне, що противнику не дали можливості просуватися далі і займати нові рубежі", — наголосив Тимочко.

За його словами, у результаті російські війська опинилися в програшній ситуації: спроба наступу не тільки захлинулась, а й призвела до втрат позицій.

Військовий оглядач також припустив, що успіх Сил оборони може бути пов'язаний із новою тактикою протидії діям російських підрозділів. Зокрема, йдеться про методи боротьби з так званим "просочуванням" – тактикою малих груп, яку активно застосовують окупанти на лінії фронту.

"Знайдено спосіб протидії просочуванню супротивника. Я не кажу, що він ідеально продуманий, але він працює", — зазначив експерт.

На його думку, подальший розвиток ситуації на цьому напрямі залежатиме від того, чи українські сили зможуть закріпити досягнуті результати та зберегти ініціативу на полі бою.

