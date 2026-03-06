Россия пошла в наступление и ушла в минус: ВСУ переломили ситуацию на ключевом направлении

Силы обороны Украины за последний месяц смогли вернуть больше территорий, чем потеряли. Наиболее заметные успехи украинских военных зафиксированы на Запорожском направлении – участке фронта, где ранее российская армия активно наступала и имела определённые продвижения. Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "24 канала". По его словам, украинским подразделениям удалось не только остановить давление противника, но и частично отбросить его назад.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что сам факт освобождения территорий – лишь один из этапов более широкой операции по срыву планов российских войск. Главная задача украинских сил заключалась в том, чтобы остановить продвижение противника и не позволить ему закрепиться на новых позициях.

"Мало того, что их остановили, — ещё и отбили часть территории. Освобождение – это лишь один из этапов. Главное, что противнику не дали возможности продвигаться дальше и занимать новые рубежи", — подчеркнул Тимочко.

По его словам, в итоге российские войска оказались в проигрышной ситуации: попытка наступления не только захлебнулась, но и привела к потерям позиций.

Военный обозреватель также предположил, что успех Сил обороны может быть связан с новой тактикой противодействия действиям российских подразделений. В частности, речь идет о методах борьбы с так называемым "просачиванием" — тактикой малых групп, которую активно применяют оккупанты на линии фронта.

"Найден способ противодействия просачиванию противника. Я не говорю, что он идеально продуман, но тем не менее он работает", — отметил эксперт.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации на этом направлении будет зависеть от того, смогут ли украинские силы закрепить достигнутые результаты и сохранить инициативу на поле боя.

