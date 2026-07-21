Росія окупує ці міста після відставки Сирського: названо жахливий прогноз

Звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського разом із командою напередодні масштабного літнього наступу 2026 року призведе до розвалу оборони й загрожує втратою Слов'янська та Краматорська. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Він наголосив, що будь-які перестановки у командуванні під час активних боїв паралізують управління армією щонайменше на кілька місяців. Світан нагадав, що таке вже було після відставки Валерія Залужного та звільнення понад десяти генералів — тоді Україна втратила Авдіївку, Очеретине й території у бік Покровська. Зараз росіяни готують наступ, аби забрати весь Донбас, тому кадровий хаос у ЗСУ стане для них найкращим подарунком.

Експерт додав, що відповідальність за помилки на фронті лежить не лише на Головкомі, а й на політиках, які намагаються впливати на військові рішення. Змінювати керівництво армії можна лише під час оперативної паузи у противника, просуваючи досвідчених командирів на посади в Уряді чи РНБО.

"Для того, щоб здати Слов'янськ і Краматорськ, треба зараз на даний момент провести ту ж операцію, яка була проведена із Залужним. Зняли Залужного, зняли більше десятка генералів — ми втратили Авдіївку, Очеретине і туди далі до Покровська. Для того, щоб здати наступну частину Донбасу, треба зняти Сирського з генералітетом. Ми втратимо однозначно. Це об'єктивні речі", — попередив Світан.

На думку експерта, спроби змінити командування під час підготовки ворога до атаки є наслідком внутрішньополітичних конфліктів, які створюють пряму загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський вагався із відставкою головкома Сирського.