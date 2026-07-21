Питання можливої відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стало однією з найгарячіших тем липня 2026 року. Протести, інформаційні вкиди, заяви посадовців — усе це створило напружений інформаційний фон навколо постаті головкома. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи дійсно президент Зеленський готовий відправити у відставку Сирського та який сценарій видається найбільш реалістичним.

Зеленський та Сирський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірнішим сценарієм найближчим часом залишається не негайна відставка Сирського, а спроба президента спочатку знайти прийнятну заміну та оцінити наслідки такого рішення. Зеленський навряд чи піде на кадровий крок лише під тиском протестів чи політичної критики. Для нього ключовим аргументом стане здатність нового командувача швидко взяти під контроль армію та не допустити ослаблення оборони. Якщо такого кандидата не буде, Сирський, найімовірніше, збереже посаду. Якщо ж влада знайде сильну альтернативу, зміна головнокомандувача може відбутися досить швидко.

Чат-бот Gemini припускає, що найімовірнішим сценарієм є відтермінування рішення з підготовкою преемника. Володимир Зеленський прагне уникнути хаосу в командній ланцюжку, тому робить ставку на особисті зустрічі з популярними командирами. Упродовж найближчого часу президент випробовуватиме потенційних кандидатів на проміжних посадах або через розширення їхньої відповідальності на критичних напрямках фронту. Фінальне рішення відбудеться лише за умов узгодженої заміни, яка матиме авторитет у війську та підтримку суспільства. До того моменту чинний Головнокомандувач зберігатиме посаду, проте перебуватиме під підвищеним контролем.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найімовірнішим сценарієм є збереження Олександра Сирського на посаді головнокомандувача принаймні в найближчій перспективі. Президент Зеленський продемонстрував, що може проводити консультації з ключовими військовими, зокрема з потенційними кандидатами на заміну, проте станом на зараз рішення про звільнення не ухвалене. Генштаб спростував інформацію про відставку, а радник президента запевнив, що на Ставці не обговорюються нові призначення такого рівня. Звільнення Сирського було б радше політичним жестом, ніж військовою необхідністю. В умовах, коли війна триває, а наступні дії на фронті потребують стабільності командування, президент навряд чи піде на ризик, який може мати непередбачувані наслідки для обороноздатності країни.

Отже, усі три чат-боти сходяться на тому, що негайна відставка Олександра Сирського наразі виглядає малоймовірною. Найреалістичнішим сценарієм є збереження ним посади на найближчий час, поки президент оцінює можливих наступників і ризики кадрової зміни. Якщо ж буде знайдено авторитетного кандидата, здатного забезпечити стабільність управління військом, рішення про заміну головнокомандувача може бути ухвалене швидко.

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