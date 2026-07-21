Вопрос возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стал одной из самых горячих тем июля 2026 года. Протесты, информационные вбросы, заявления должностных лиц – все это создало напряженный информационный фон вокруг фигуры главкома. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, действительно ли президент Зеленский готов отправить в отставку Сырского и какой сценарий кажется наиболее реалистичным.

Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наиболее вероятным сценарием в ближайшее время остается немедленная отставка Сырского, а попытка президента сначала найти приемлемую замену и оценить последствия такого решения. Зеленский вряд ли пойдет на кадровый шаг под давлением протестов или политической критики. Для него ключевым аргументом станет способность нового командующего быстро взять под контроль армию и не допустить ослабления обороны. Если такого кандидата не будет, Сырский, скорее всего, сохранит должность. Если власть найдет сильную альтернативу, смена главнокомандующего может произойти довольно быстро.

Чат-бот Gemini предполагает, что наиболее вероятным сценарием является отсрочка решения с подготовкой преемника. Владимир Зеленский стремится уйти от хаоса в командной цепочке, поэтому делает ставку на личные встречи с популярными командирами. В ближайшее время президент будет испытывать потенциальных кандидатов на промежуточных должностях или через расширение их ответственности на критических направлениях фронта. Финальное решение состоится только при согласованной замене, которая будет иметь авторитет в армии и поддержку общества. До этого момента действующий Главнокомандующий будет сохранять должность, однако будет находиться под повышенным контролем.

Чат-бот Deepseek отмечает, что наиболее вероятным сценарием является сохранение Александра Сырского в должности главнокомандующего по крайней мере в ближайшей перспективе. Президент Зеленский продемонстрировал, что может проводить консультации с ключевыми военными, в том числе с потенциальными кандидатами на замену, однако по состоянию на сегодняшний день решение об увольнении не принято. Генштаб опроверг информацию об отставке, а советник президента заверил, что на Ставке не обсуждаются новые назначения такого уровня. Освобождение Сырского было бы скорее политическим жестом, чем военной необходимостью. В условиях, когда война продолжается, а последующие действия на фронте нуждаются в стабильности командования, президент вряд ли пойдет на риск, который может иметь непредсказуемые последствия для обороноспособности страны.

Итак, все три чата-боты сходятся на том, что немедленная отставка Александра Сырского пока выглядит маловероятной. Реалистичным сценарием является сохранение им должности на ближайшее время, пока президент оценивает возможных преемников и риски кадровой смены. Если же будет найден авторитетный кандидат, способный обеспечить стабильность управления войском, решение о замене главнокомандующего может быть принято быстро.

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