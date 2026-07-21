Россия оккупирует эти города после отставки Сырского: назван ужасный прогноз

Увольнение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вместе с командой накануне масштабного летнего наступления 2026 года приведет к развалу обороны и чревато потерей Славянска и Краматорска. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Он подчеркнул, что любые перестановки в командовании во время активных боев парализуют управление армией не менее чем на несколько месяцев. Свитан напомнил, что такое уже после отставки Валерия Залужного и увольнения более десяти генералов — тогда Украина потеряла Авдеевку, Очеретино и территории в сторону Покровска. Сейчас россияне готовят наступление, чтобы забрать весь Донбасс, поэтому кадровый хаос в ВСУ станет для них лучшим подарком.

Эксперт добавил, что ответственность за ошибки на фронте лежит не только на Главкоме, но и на политиках, пытающихся влиять на военные решения. Сменять руководство армии можно только при оперативной паузе у противника, продвигая опытных командиров на должности в Правительстве или СНБО.

"Для того, чтобы сдать Славянск и Краматорск, нужно сейчас на данный момент провести ту же операцию, которая была проведена с Залужным. Сняли Залужного, сняли более десятка генералов — мы потеряли Авдеевку, Очеретино и туда дальше в Покровск. Для того чтобы сдать следующую часть Донбасса, нужно снять Сырского с генералитетом. Мы потеряем однозначно. Это объективные вещи", — предупредил Свитан.

По мнению эксперта, попытки сменить командование во время подготовки врага к атаке являются следствием внутриполитических конфликтов, создающих прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский колебался с отставкой главкома Сырского.