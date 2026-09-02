logo_ukra

BTC/USD

76567

ETH/USD

2369.7

USD/UAH

44.46

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія оголосила про захоплення Козачої Лопані: у ЗСУ відреагували
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія оголосила про захоплення Козачої Лопані: у ЗСУ відреагували

Російські заяви про взяття селища на Харківщині українські військові називають черговим інформаційним вкиданням: населений пункт залишається під контролем Сил оборони

2 вересня 2026, 12:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські заяви про нібито захоплення Козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Селище залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на чергові повідомлення російських пропагандистських ресурсів про просування окупантів. Про це заявили у 14-му Армійському корпусі.

Росія оголосила про захоплення Козачої Лопані: у ЗСУ відреагували

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українські військові зазначають, що ситуація в районі населеного пункту справді залишається вкрай напруженою. На цій ділянці продовжуються активні бойові дії, а лінія зіткнення залишається динамічною.

"Наші війська утримують певні рубежі, ведуть активну оборону і завдають ворогові системної вогневої поразки", — повідомили у 14-му Армійському корпусі.

Таким чином, українська сторона підтверджує важкі бої у районі Козачої Лопані, але заперечує твердження про перехід селища під контроль російської армії.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських підрозділів із початку активних бойових дій на цьому напрямі. За наведеними військовими даними, 178 російських військовослужбовців було ліквідовано, ще 210 отримали поранення.

Українські військові наголошують, що продовжують контролювати ситуацію на цьому напрямі та закликають не поширювати непідтверджену інформацію про стан справ на фронті.

Російські заяви щодо захоплення українських населених пунктів регулярно з'являються на тлі інтенсивних боїв. Однак, без підтвердження з боку незалежних джерел або візуальних геолокаційних матеріалів, такі повідомлення не дозволяють достовірно оцінити зміни лінії фронту.

У 14-му Армійському корпусі закликали орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення і не піддаватися російським інформаційним вкиданням. За словами українських військових, бої за район Козачої Лопані продовжуються, а твердження про повне захоплення селища є фейком.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донбасу: у Кремлі назвали дату.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини