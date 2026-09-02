Росія оголосила про захоплення Козачої Лопані: у ЗСУ відреагували

Російські заяви про нібито захоплення Козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Селище залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на чергові повідомлення російських пропагандистських ресурсів про просування окупантів. Про це заявили у 14-му Армійському корпусі.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українські військові зазначають, що ситуація в районі населеного пункту справді залишається вкрай напруженою. На цій ділянці продовжуються активні бойові дії, а лінія зіткнення залишається динамічною.

"Наші війська утримують певні рубежі, ведуть активну оборону і завдають ворогові системної вогневої поразки", — повідомили у 14-му Армійському корпусі.

Таким чином, українська сторона підтверджує важкі бої у районі Козачої Лопані, але заперечує твердження про перехід селища під контроль російської армії.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських підрозділів із початку активних бойових дій на цьому напрямі. За наведеними військовими даними, 178 російських військовослужбовців було ліквідовано, ще 210 отримали поранення.

Українські військові наголошують, що продовжують контролювати ситуацію на цьому напрямі та закликають не поширювати непідтверджену інформацію про стан справ на фронті.

Російські заяви щодо захоплення українських населених пунктів регулярно з'являються на тлі інтенсивних боїв. Однак, без підтвердження з боку незалежних джерел або візуальних геолокаційних матеріалів, такі повідомлення не дозволяють достовірно оцінити зміни лінії фронту.

У 14-му Армійському корпусі закликали орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення і не піддаватися російським інформаційним вкиданням. За словами українських військових, бої за район Козачої Лопані продовжуються, а твердження про повне захоплення селища є фейком.

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