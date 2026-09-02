Российские заявления о якобы захвате Казачьей Лопани в Харьковской области не соответствуют действительности. Поселок остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на очередные сообщения российских пропагандистских ресурсов о продвижении оккупантов. Об этом заявили в 14-м Армейском корпусе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские военные отмечают, что ситуация в районе населенного пункта действительно остается крайне напряженной. На этом участке продолжаются активные боевые действия, а линия столкновения остается динамичной.

"Наши войска удерживают определенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение", — сообщили в 14-м Армейском корпусе.

Таким образом, украинская сторона подтверждает тяжелые бои в районе Казачьей Лопани, но отрицает утверждения о переходе поселка под контроль российской армии.

В корпусе также сообщили о значительных потерях российских подразделений с начала активных боевых действий на этом направлении. По приведенным военными данным, 178 российских военнослужащих были ликвидированы, еще 210 получили ранения.

Украинские военные подчеркивают, что продолжают контролировать ситуацию на данном направлении и призывают не распространять неподтвержденную информацию о положении дел на фронте.

Российские заявления о захвате украинских населенных пунктов регулярно появляются на фоне интенсивных боев. Однако без подтверждения со стороны независимых источников или визуальных геолокационных материалов такие сообщения не позволяют достоверно оценить изменения линии фронта.

В 14-м Армейском корпусе призвали ориентироваться исключительно на официальные сообщения и не поддаваться российским информационным вбросам. По словам украинских военных, бои за район Казачьей Лопани продолжаются, а утверждения о полном захвате поселка являются фейком.

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