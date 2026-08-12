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Росія обзавелася новою ракетою завдяки США: у ГУР розкрили подробиці

Українська розвідка розкрила нові деталі російської електроніки - у С-71 знайшли мікрокомп'ютер Nvidia Jetson Orin, який потенційно здатний забезпечувати алгоритми штучного інтелекту

12 серпня 2026, 15:05
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Кравцев Сергей

У новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 "Монохром" українська розвідка виявила обчислювальний модуль Nvidia Jetson Orin. У ГУР Міноборони України вважають, що його наявність може свідчити про застосування у цьому озброєнні технологій штучного інтелекту.

Росія обзавелася новою ракетою завдяки США: у ГУР розкрили подробиці

Ракета Монохром. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у розвідці, фахівці досліджували чергові зразки російської зброї та ідентифікували 35 нових електронних компонентів іноземного виробництва. Серед них виявились елементи, які можуть використовуватись для підвищення можливостей російських засобів ураження.

Зокрема, в одному із зразків виявили деталі пасивної головки радіолокації. За даними ГУР, Росія почала оснащувати такими системами ударні безпілотники "Герань-2". Їхнє завдання – виявляти та вражати зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції.

Крім того, фахівці ідентифікували китайську камеру Honpho TS130C-01, встановлену у реактивному безпілотнику "Герань-4". Окремо розвідка повідомила про компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал".

Особливу увагу привернув саме Nvidia Jetson Orin. Такі обчислювальні платформи призначені для обробки великих обсягів інформації безпосередньо на пристрої та можуть застосовуватись у системах комп'ютерного зору, автономного керування та машинного навчання. У той же час, виявлення самого модуля ще не доводить, які саме функції він виконує в російській ракеті.

Українські спеціалісти продовжують встановлювати походження електронної бази російського озброєння. Отримані дані мають допомогти Києву та його партнерам визначити, які іноземні технології використовуються у виробництві російських ракет та дронів.

У ГУР наголошують, що виявлення таких компонентів дозволяє вдосконалювати санкційні механізми та перекривати канали постачання технологій, які Москва використовує для створення нових засобів ураження.

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Джерело: https://t.me/DIUkraine/9083
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