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Россия обзавелась новой ракетой благодаря США: в ГУР раскрыли подробности

Украинская разведка раскрыла новые детали российской электроники - в С-71 нашли микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, который потенциально способен обеспечивать алгоритмы искусственного интеллекта

12 августа 2026, 15:05
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Кравцев Сергей

В новой российской крылатой авиационной ракете С-71 "Монохром" украинская разведка обнаружила вычислительный модуль Nvidia Jetson Orin. В ГУР Минобороны Украины считают, что его наличие может свидетельствовать о применении в этом вооружении технологий искусственного интеллекта.

Россия обзавелась новой ракетой благодаря США: в ГУР раскрыли подробности

Ракета Монохром. Фото: из открытых источников

Как сообщили в разведке, специалисты исследовали очередные образцы российского оружия и идентифицировали 35 новых электронных компонентов иностранного производства. Среди них оказались элементы, которые могут использоваться для повышения возможностей российских средств поражения.

В частности, в одном из образцов обнаружили детали пассивной радиолокационной головки. По данным ГУР, Россия начала оснащать такими системами ударные беспилотники "Герань-2". Их задача – обнаруживать и поражать зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции.

Кроме того, специалисты идентифицировали китайскую камеру Honpho TS130C-01, установленную в реактивном беспилотнике "Герань-4". Отдельно разведка сообщила о компонентах активной головки самонаведения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Особое внимание привлек именно Nvidia Jetson Orin. Такие вычислительные платформы предназначены для обработки больших объемов информации непосредственно на устройстве и могут применяться в системах компьютерного зрения, автономного управления и машинного обучения. В то же время обнаружение самого модуля еще не доказывает, какие именно функции он выполняет в российской ракете.

Украинские специалисты продолжают устанавливать происхождение электронной базы российского вооружения. Полученные данные должны помочь Киеву и его партнерам определить, какие иностранные технологии используются в производстве российских ракет и дронов.

В ГУР подчеркивают, что выявление таких компонентов позволяет совершенствовать санкционные механизмы и перекрывать каналы поставок технологий, которые Москва использует для создания новых средств поражения.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/9083
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