Росія обрала найцинічнішу тактику: як хочуть “зламати” українських військових

Російська пропаганда намагається завдати максимального впливу на українських захисників. Для цього поширюють нові відео, згенеровані ШІ.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують у TikTok нову хвилю ШІ-відео, спрямованих на психологічний тиск і деморалізацію українських військовослужбовців. Аналітики пояснюють, у цих роликах використовуються образи дітей.

“У частині відео згенеровані “діти дошкільного віку” плачуть за мобілізованим батьком, розповідають, що мама постійно сумує, бо батько на війні, або що у сім’ї з’явився “новий тато”, який погано до них ставиться. Такі сцени зазвичай створені у схожому візуальному стилі — на дитячих майданчиках або в дитячих садках”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що в іншій в іншій групі роликів показують підлітків, які нібито розповідають, що після мобілізації батька вони почали вживати небезпечні речовини або вчиняти злочини. У цих відео також використовується типовий візуальний ряд — підлітки біля під’їздів багатоповерхівок або у дворах.

Аналітики наголошують, що усі ці ролики згенеровані штучним інтелектом та централізовано вкидаються у соцмережі через анонімні акаунти. Йдеться про скоординовану інформаційну операцію.

“Мета кампанії — вдарити по одній з найчутливіших тем для військових, які мають дітей. Через емоційні образи ворог намагається сформувати у них відчуття провини за те, що вони “залишили родину”, та підірвати їхній моральний дух. Це особливо цинічна тактика, адже саме російська агресія є причиною того, що українці змушені захищати державу зі зброєю в руках замість того, щоб бути поруч зі своїми дітьми”, — підсумували в ЦПД.

