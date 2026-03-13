Росія обрала найцинічнішу тактику: як хочуть “зламати” українських військових

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда намагається завдати максимального впливу на українських захисників. Для цього поширюють нові відео, згенеровані ШІ.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фіксують у TikTok нову хвилю ШІ-відео, спрямованих на психологічний тиск і деморалізацію українських військовослужбовців. Аналітики пояснюють, у цих роликах використовуються образи дітей.
Також зазначають, що в іншій в іншій групі роликів показують підлітків, які нібито розповідають, що після мобілізації батька вони почали вживати небезпечні речовини або вчиняти злочини. У цих відео також використовується типовий візуальний ряд — підлітки біля під’їздів багатоповерхівок або у дворах.
Аналітики наголошують, що усі ці ролики згенеровані штучним інтелектом та централізовано вкидаються у соцмережі через анонімні акаунти. Йдеться про скоординовану інформаційну операцію.
