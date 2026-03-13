Россия выбрала самую циничную тактику: как хотят "сломать" украинских военных

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается оказать максимальное влияние на украинских защитников. Для этого распространяют новые видео, сгенерированные ИИ.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют в TikTok новую волну ИИ-видео, направленных на психологическое давление и деморализацию украинских военнослужащих. Аналитики объясняют, что в этих роликах используются образы детей.
Также отмечают, что в другой группе роликов показывают подростков, которые якобы рассказывают, что после мобилизации отца они начали употреблять опасные вещества или совершать преступления. В этих видео также используется типичный визуальный ряд – подростки у подъездов многоэтажек или во дворах.
Аналитики отмечают, что все эти ролики сгенерированы искусственным интеллектом и централизованно вбрасываются в соцсети через анонимные аккаунты. Речь идет о скоординированной информационной операции.
