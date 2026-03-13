Россия выбрала самую циничную тактику: как хотят "сломать" украинских военных

Российская пропаганда пытается оказать максимальное влияние на украинских защитников. Для этого распространяют новые видео, сгенерированные ИИ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что фиксируют в TikTok новую волну ИИ-видео, направленных на психологическое давление и деморализацию украинских военнослужащих. Аналитики объясняют, что в этих роликах используются образы детей.

"В части видео сгенерированные "дети дошкольного возраста" плачут за мобилизованным отцом, рассказывают, что мама постоянно унывает, потому что отец на войне, или что в семье появился "новый папа", который плохо к ним относится. Такие сцены обычно созданы в похожем визуальном стиле – на детских площадках или в детских садах”, — говорится в сообщении.

Также отмечают, что в другой группе роликов показывают подростков, которые якобы рассказывают, что после мобилизации отца они начали употреблять опасные вещества или совершать преступления. В этих видео также используется типичный визуальный ряд – подростки у подъездов многоэтажек или во дворах.

Аналитики отмечают, что все эти ролики сгенерированы искусственным интеллектом и централизованно вбрасываются в соцсети через анонимные аккаунты. Речь идет о скоординированной информационной операции.

"Цель кампании — ударить по одной из самых чувствительных тем для военных, имеющих детей. Через эмоциональные образы враг пытается сформировать у них чувство вины за то, что они "оставили семью", и подорвать их моральный дух. Это особенно циничная тактика, ведь именно российская агрессия является причиной того, что украинцы вынуждены защищать государство с оружием в руках вместо того, чтобы быть рядом со своими детьми”, — подытожили в ЦПД.

