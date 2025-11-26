Куди б'є Росія: військовий назвав три ключові цілі російських ударів по Україні

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що масовані ракетні та дронові атаки Росії по Україні мають чітко визначені цілі. За його словами, ворог продовжує цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, енергетиці та цивільних об’єктах, тобто по житлу, лікарнях і дитячих садках.

Росія обирає три ключові цілі для ударів по Україні. Фото з відкритих джерел

Юрій Федоренко в ефірі "24 Каналу" прокоментував масований обстріл РФ за 25 листопада, коли Росія випустила 22 ракети різних типів, включно з "Кинджалами", а також понад 460 дронів. За словами військового, росіяни обирають ключові цілі для своїх атак, а саме об’єкти критичної інфраструктури для порушення життєдіяльності українців, об’єкти енергетики у спробі занурити країну у темряву, а також житлові будинки з психологічною метою.

"Відповідь на питання, чому росіяни б'ють по житлових будинках полягає у тому, що для них є принципово важливим розділення українського суспільства. Противник дуже чітко розуміє попередні сторінки нашої історії та слабкості українського народу. Тому насамперед він намагається поселити розбрат", – вважає Федоренко.

Командир полку впевнений, що таким чином Кремль намагається вплинути на український народ, зокрема погодитися на будь-які пропоновані Москвою умови. За його словами, якщо послабити народ, то це призведе до послаблення на лінії фронту.

Федоренко попереджає, що терор українських міст триватиме, і Росія нарощуватиме потенціал для нових ударів. Військовий також наголосив, що партнери не підніматимуть бойову авіацію з території Польщі для захисту українського неба, тож Україна має покладатися на власні засоби ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія змінює свої атаки. Які області України можуть опинитися під ударом наступними.

Також "Коментарі" писали про паніку в Росії, де ППО РФ влучило у житловий будинок під час відбиття атаки дронів.