logo_ukra

BTC/USD

87768

ETH/USD

2946.48

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Куди б'є Росія: військовий назвав три ключові цілі російських ударів по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди б'є Росія: військовий назвав три ключові цілі російських ударів по Україні

Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко назвав три основні цілі російських ударів по Україні та пояснив, чому ворог б’є по житлу, інфраструктурі й енергетиці.

26 листопада 2025, 18:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що масовані ракетні та дронові атаки Росії по Україні мають чітко визначені цілі. За його словами, ворог продовжує цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, енергетиці та цивільних об’єктах, тобто по житлу, лікарнях і дитячих садках.

Куди б'є Росія: військовий назвав три ключові цілі російських ударів по Україні

Росія обирає три ключові цілі для ударів по Україні. Фото з відкритих джерел

Юрій Федоренко в ефірі "24 Каналу" прокоментував масований обстріл РФ за 25 листопада, коли Росія випустила 22 ракети різних типів, включно з "Кинджалами", а також понад 460 дронів. За словами військового, росіяни обирають ключові цілі для своїх атак, а саме об’єкти критичної інфраструктури для порушення життєдіяльності українців, об’єкти енергетики у спробі занурити країну у темряву, а також житлові будинки з психологічною метою.

"Відповідь на питання, чому росіяни б'ють по житлових будинках полягає у тому, що для них є принципово важливим розділення українського суспільства. Противник дуже чітко розуміє попередні сторінки нашої історії та слабкості українського народу. Тому насамперед він намагається поселити розбрат", – вважає Федоренко.

Командир полку впевнений, що таким чином Кремль намагається вплинути на український народ, зокрема погодитися на будь-які пропоновані Москвою умови. За його словами, якщо послабити народ, то це призведе до послаблення на лінії фронту.

Федоренко попереджає, що терор українських міст триватиме, і Росія нарощуватиме потенціал для нових ударів. Військовий також наголосив, що партнери не підніматимуть бойову авіацію з території Польщі для захисту українського неба, тож Україна має покладатися на власні засоби ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія змінює свої атаки. Які області України можуть опинитися під ударом наступними.

Також "Коментарі" писали про паніку в Росії, де ППО РФ влучило у житловий будинок під час відбиття атаки дронів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/masovana-ataka-po-ukrayini-25-listopada-2025-roku-yaki-tsili_n2959623
Теги:

Новини

Всі новини