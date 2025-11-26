Куда бьет Россия: военный назвал три ключевые цели российских ударов по Украине

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что массированные ракетные и дроновые атаки России по Украине имеют четко определенные цели. По его словам, враг продолжает целенаправленно бить по критической инфраструктуре, энергетике и гражданским объектам, то есть по жилью, больницам и детским садам.

Россия выбирает три ключевых цели для ударов по Украине. Фото из открытых источников

Юрий Федоренко в эфире "24 Канала" прокомментировал массированный обстрел РФ за 25 ноября, когда Россия выпустила 22 ракеты разных типов, включая "Кинжалы", а также более 460 дронов. По словам военного, россияне выбирают ключевые цели для своих атак, а именно объекты критической инфраструктуры для нарушения жизнедеятельности украинцев, объекты энергетики в попытке погрузить страну во тьму, а также жилые дома в психологических целях.

"Ответ на вопрос, почему россияне бьют по жилым домам заключается в том, что для них принципиально важно разделение украинского общества. Противник очень четко понимает предыдущие страницы нашей истории и слабости украинского народа. Поэтому прежде всего он пытается поселить раздор", — считает Федоренко.

Командир полка уверен, что таким образом Кремль пытается повлиять на украинский народ, в частности, согласиться на любые предлагаемые Москвой условия. По его словам, если ослабить народ, то это приведет к ослаблению на линии фронта.

Федоренко предупреждает, что террор украинских городов будет продолжаться и Россия будет наращивать потенциал для новых ударов. Военный также отметил, что партнеры не будут поднимать боевую авиацию с территории Польши для защиты украинского неба, поэтому Украина должна полагаться на собственные средства ПВО.

