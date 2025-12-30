Росія невдовзі розчохлить свою «нову зброю»: про що йдеться

Дрони, яких не було на Валдаї і які дуже сильно перелякали Путіна не виникли просто так. Якщо коротко, то мова йде про зрив переговорів через ніби то недоговороздатність українського керівництва, але це вершина айсберга. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначив, ніхто не знає, куди і коли Росія направить свій ракетний удар "помсти". Більш важливо те, що після цього Росія розчохлить свою "нову зброю": "нелегітимний Зеленський не може балотуватися знову в президенти". Логіка росіян проста: з "нелегітимним" Зеленським вони зараз нічого не підпишуть, а вибори з ним вони не визнають. Такий підхід буде підсилюватися інформаційними атаками, розрахованими в тому числі і на наших корисних ідіотів.

"Також, ця історія матиме важливі наслідки всередині Росії: адже росіянам потрібні нові пояснення: навіщо продовжувати війну. І "напад" на Путіна та необхідність перезавантажити "терористичну Україну" можуть стати в нагоді", – зазначив експерт.

Він наголосив, важливо те, що глобально це нічого не змінюватиме, окрім того, що всі переговори потрібно буде переформатовувати.

"На жаль, я вчергове маю сказати: у Трампа немає достатніх важелів впливу на Путіна. Не він не хоче, а насправді, він не може. І це одна з наших найбільших проблем", – зазначив Вадим Денисенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло — глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь. За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ.



