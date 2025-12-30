Россия вскоре расчехлит свое «новое оружие»: о чем идет речь

Дроны, которых не было на Валдае и очень сильно испугали Путина не возникли просто так. Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства, но это вершина айсберга. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, никто не знает, куда и когда Россия направит свой ракетный удар мести. Более важно то, что после этого Россия расчехлит свое новое оружие: нелегитимный Зеленский не может баллотироваться снова в президенты. Логика россиян проста: с нелегитимным Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными в том числе на наших полезных идиотов.

"Также эта история будет иметь важные последствия внутри России: ведь россиянам нужны новые объяснения: зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться", – отметил эксперт.

Он отметил, что важно то, что глобально это ничего не будет менять, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать.

"К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не он не хочет, а на самом деле он не может. И это одна из наших самых больших проблем", – отметил Вадим Денисенко.

