logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія не переживе такого "сюрпризу": озвучено вражаючий задум спецслужб на 2026 рік
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія не переживе такого "сюрпризу": озвучено вражаючий задум спецслужб на 2026 рік

Військовий експерт зазначив, що мішенями є не публічні персони, а справжні координатори війни

9 січня 2026, 15:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські спецслужби працюють над новими спецопераціями, які у 2026 році стануть повною несподіванкою для Росії. Акції, подібні до операції "Павутина", найімовірніше, більше не реалізовуватимуться в ідентичному форматі. Про це в коментарі Главреду повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Росія не переживе такого "сюрпризу": озвучено вражаючий задум спецслужб на 2026 рік

Фото: з відкритих джерел

За його словами, пріоритетом залишатиметься ліквідація російських військових керівників, однак не обов’язково найвідоміших.

"Припускаю, що продовжиться робота на знищення російських генералів, причому далеко не найвідоміших. Адже дуже часто саме ті російські генерали і полковники, про яких ми практично нічого не чули, відповідають за найбільшу кількість операцій і є головними "диригентами". Саме на таких буде йти полювання", — зазначив експерт.

Ступак також звернув увагу, що публічне оприлюднення деталей "Павутини" свідчить про зміну підходів у майбутніх діях спецслужб. На його думку, це означає підготовку принципово нових операцій, які відбуватимуться у неочікуваних для РФ місцях.

"СБУ могла розповісти про те, як організовувалася і здійснювалася "Павутина", тому що для Росії вже припасений новий сюрприз, який приведе росіян в не менше збудження. Тому "старі декорації" і викидаються. Так що операції будуть, але вони будуть зовсім іншими, і ці сюрпризи будуть в тих локаціях, де РФ точно не очікує", — пояснив він.

Окремо експерт наголосив, що серйозним ударом для російської економіки може стати розширення зони атак на нафтові танкери. Українські дії, за його оцінкою, можуть вийти далеко за межі Чорного моря.

"Удари будуть по порожніх танкерах, щоб не допустити екологічної катастрофи і не спровокувати напругу в європейському суспільстві, в Туреччині, Греції тощо. Це буде робитися для того, щоб танкери під загрозою великих втрат і збитків відмовлялися заходити в російські порти. Наприклад, в Балтійському морі поки нічого особливого не відбувається, але це справа часу", — додав Ступак.

Портал "Коментарі" вже писав, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві наголосила, що удар Росії ракетою "Орєшнік" є не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Про це вона повідомила у мережі X, підкресливши, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини