Россия не переживет такой "сюрприз": озвучен впечатляющий замысел спецслужб на 2026 год

Украинские спецслужбы работают над новыми спецоперациями, которые в 2026 году станут полной неожиданностью для России. Акции, подобные операции "Паутина", скорее всего, больше не будут реализовываться в идентичном формате. Об этом в комментарии Главреду сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, приоритетом будет оставаться ликвидация российских военных руководителей, однако не обязательно известнейших.

"Допускаю, что продолжится работа на уничтожение российских генералов, причем далеко не самых известных. Ведь очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество сделок и являются главными "дирижерами". Именно на таких будет идти охота", – отметил эксперт.

Ступак также обратил внимание, что публичное обнародование деталей "Паутины" свидетельствует об изменении подходов в будущих действиях спецслужб. По его мнению, это означает подготовку принципиально новых операций, которые будут производиться в неожиданных для РФ местах.

"СБУ могла рассказать о том, как организовывалась и осуществлялась "Паутина", потому что для России уже припасен новый сюрприз, который приведет россиян в не меньшее возбуждение. Поэтому "старые декорации" и выбрасываются. Так что сделки будут, но они будут совсем другими, и эти сюрпризы будут в тех локациях, где РФ точно не ожидает", – пояснил он.

Отдельно эксперт подчеркнул, что серьезным ударом для российской экономики может стать расширение зоны атак на нефтяные танкеры. Украинские действия, по его оценке, могут выйти далеко за пределы Черного моря.

"Удары будут по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряжение в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и ущерба отказывались заходить в российские порты. К примеру, в Балтийском море пока ничего особенного не происходит, но это дело времени", — добавил Ступак.

