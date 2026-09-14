Росія не битиме по цих цілях у Києві: чого насправді боїться Путін

Топпосадовці РФ неодноразово заявляли, що битимуть по центру Києва, по центру ухвалення рішень. Однак згодом спростовували свої ж заяви, пояснюючи, нібито якщо вони ліквідують владу України, то ні з ким буде підписувати якісь документи.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що у росіян не існує опції гуманізму. За його словами, відсутність ударів по урядовому кварталу пояснюється не бажанням зберегти владу України для підписання документів, а тим що вони не можуть це зробити.

“У них є опція, якщо можуть, вони це роблять, якщо не можуть, вони починають розповідати, як цим важко їм зробити і що у них якийсь гуманізм. Вони знають, що урядовий квартал в Україні будувався за радянських часів, що там є розгалужена система бункерів, які взагалі розрахований на тактичний ядерний удар. І тому вони не б'ють, бо розуміють, що це немає особливого сенсу”, — пояснив експерт.

Однак, за його словами, є й інші причини. Влада РФ боїться вже прецеденту — якщо прилетить в Україні, то може прилетіти і в РФ. А Путін, як уточнив експерт, дуже себе любить, тому і береже.

До того ж, зазначив Загородній, не варто забувати про нерухоме ППО в центрі Києва — посольство Китаю. І, пояснив експерт, росіяни бояться влучити не в ту ціль.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що умови завершення війни в Україні нібито стали ще жорсткішими — російський лідер Володимир Путін передав Україні через спецпредставників Трампа нові "побажання". Народна депутатка Анна Скороход раніше говорила, що умови для України погіршилися.



