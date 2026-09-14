Новий ультиматум Путіна шокує: у Кремлі визначили, без чого не завершиться війна

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Умови завершення війни в Україні нібито стали ще жорсткішими — російський лідер Володимир Путін передав Україні через спецпредставників Трампа нові "побажання".
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход раніше говорила, що умови для України погіршилися. Наразі вона розповіла, що саме вимагає Кремль та чому спецпредставники Трампа поїхали в Москву та Київ, розуміючи, що Україна не погодиться на такі умови.
Потім вона уточнила, що вимога Путіна — конституційно закріпити Донбас та Крим за Росією, повністю — тобто визнати їх російськими. Нардепка пояснила, що цю інформацію отримала від своїх американських друзів.
Серед вимог також залишається — вивід із Конституції статті про вступ до НАТО, вивід військ із Донбасу, зменшення чисельності ЗСУ.
Нардепка пояснила, що своїм приїздом спецпредставники Трампа переслідували інтерес США. За її словами, під час візиту Реткліффа до Москви йшлося про мінімізацію и навіть повністю припинення підтримки України. Натомість РФ не буде співпрацювати з Іраном.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які важелі тиску на Зеленського може застосувати Трамп.