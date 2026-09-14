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Новий ультиматум Путіна шокує: у Кремлі визначили, без чого не завершиться війна

Народна депутатка Скороход розповіла, які вимоги завершення війни в Україні Путін змінив

14 вересня 2026, 19:51
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Кречмаровская Наталия

Умови завершення війни в Україні нібито стали ще жорсткішими — російський лідер Володимир Путін передав Україні через спецпредставників Трампа нові "побажання".

Новий ультиматум Путіна шокує: у Кремлі визначили, без чого не завершиться війна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход раніше говорила, що умови для України погіршилися. Наразі вона розповіла, що саме вимагає Кремль та чому спецпредставники Трампа поїхали в Москву та Київ, розуміючи, що Україна не погодиться на такі умови. 

"Вони (Кушнер і Віткофф, — ред.) були шоковані, що вони були абсолютно незадоволені приїздом в Україну. Більше того, вони привезли ще жорсткіші умови, ніж були до, а саме вимоги змін до Конституції України та визнання територій конституційно", — розповіла народна депутатка.

Потім вона уточнила, що вимога Путіна — конституційно закріпити Донбас та Крим за Росією, повністю — тобто визнати їх російськими. Нардепка пояснила, що цю інформацію отримала від своїх американських друзів. 

"Зміни в нашу Конституцію та визнання цих територій не окупованими, а територією РФ", — пояснила вона.  

Серед вимог також залишається — вивід із Конституції статті про вступ до НАТО, вивід військ із Донбасу, зменшення чисельності ЗСУ. 

Нардепка пояснила, що своїм приїздом спецпредставники Трампа переслідували інтерес США. За її словами, під час візиту Реткліффа до Москви йшлося про мінімізацію и навіть повністю припинення підтримки України. Натомість РФ не буде співпрацювати з Іраном. 

"І виходячи з цього, їм потрібна була картинка, що ось вони намагаються принести мир. Вони поїхали туди, вони приїхали сюди — миру не вийшло, ті не хочуть, цих не влаштовують умови, вони теж не хочуть. Тоді ми піднімаємо руки та займаємося своїми проблемами. А війною в Україні нехай займаються інші… Я вважаю, що це була більша історія для офіційного пояснення, чому США більше не дає ракети ППО, і щоб максимально відійти від питання України. Це моя думка. Можливо, я помиляюся”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які важелі тиску на Зеленського може застосувати Трамп.

 




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Джерело: https://www.youtube.com/live/VbiAPa9169A
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